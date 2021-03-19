السيد نصر الله يكشف دورالمخابرات الأمريكية في صناعة داعش وأخواتها

الوقت-أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في كلمة متلفزة بذكرى "يوم الجريح المقاوم" مساء أمس الخميس، إن الأيام أوضحت "حقيقة الجماعات الإرهابية التكفيرية المسلحة وهوية من يديرها ويحميه"، في إشارة إلى التسريب الصوتي الذي نُشر مؤخراً ويظهر دور المخابرات الأميركية في دعم تنظيم "القاعدة" في اليمن.

وتابع الأمين العام للحزب أن "الأمثلة كثيرة" من اليمن وسوريا والعراق حول تشغيل المخابرات الأميركية لـ"داعش" والجماعات التكفيرية، "لتدمير الدول والجيوش كي تصبح "إسرائيل" هي الملجأ ودرة التاج في هذه المنطقة".

وحول الوضع في لبنان، قال السيد حسن نصرالله إن لبنان "في قلب أزمة حقيقية ووطنية وسياسية كبرى وهي أزمة نظام وحاضر ومستقبل".

وفي هذا السياق، طالب السيد بمقاربة أوضاع البلد "بعقل ومسؤولية وحكمة بعيداً عن الغضب والمزايدات لأنها لا توصل إلى أي نتيجة"، موضحاً أن هناك من "يعمل من أجل حرب أهلية" في لبنان.

وأضاف: "عندما يعجزون أمام المقاومة في لبنان يمكن أن يلجأوا إلى العمل من أجل حرب أهلية"، متحدثاً أن لديه معلومات تفيد بأن جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع لبنان باتجاه حرب أهلية.

وختم الأمين العام لحزب الله خطابه قائلاً "لن نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه الناس إذا وصلت البلاد إلى انهيار حقيقي.. وعندما نصل إلى جوع حقيقي في البلد ولن نستطيع تطبيق بعض الخطوات عبر الدولة وقتها سنتحرك"، مضيفاً أنه لن يعلن عن هذه الخطوات الآن.