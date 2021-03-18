بوتين ردّاً على بايدن: أتمنى لك الشفاء!

الوقت-قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء امس اليوم الخميس، إن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك، وكل إناء بما فيه ينضح"، وذلك رداُ على تصريحات نظيره الأميركي جو بايدن الأخيرة ضده، والتي وصفه فيها بأنه "قاتل".

وبحسب الاعلام الروسي، فقد توجه بوتين لبايدن قائلاً: "سأقول لك.. كن بصحة جيدة"، مشيراً إلى أن "الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم".

وتابع: "عندما نقيّم الناس والبلدان الأخرى، فإن الأمر يشبه النظر في المرآة". وتابع، "على الرغم من اعتقاد الولايات المتحدة أننا مثلها.. لكن الأمر ليس كذلك، فنحن لدينا شفرة جينية مختلفة".

ورأى بوتين أنه سيتعين على الولايات المتحدة أن تحسب حساباً لروسيا. وتناول الرئيس الروسي المؤسسة الأميركية، وقال إن الأميركيين الأفارقة في الولايات المتحدة ما زالوا يتعرضون للظلم والإبادة.

وفي ختام تصريحاته، أكد بوتين أن روسيا ستواصل تطوير العلاقات مع جميع دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس الأميركي بايدن وصف نظيره الروسي بـ"القاتل" الذي اثار جدلاً دبلوماسياً بين البلدين، حيث وصفت الرئاسة الروسية "الكرملين" تعليقات بايدن بـ"السيئة جداً وغير مسبوقة". فيما قالت وزارة الخارجية الروسية إن العلاقة بين موسكو وواشنطن "وصلت إلى طريق مسدود".