موقع إسرائيلي: لا معلومات حتى الساعة حول غواصة روسية اختفت امام سواحل فلسطين المحتلة

الوقت-قال موقع "روتير نت" الإسرائيلي، في تقرير له مساء اليوم الخميس، أن غواصة ROSTOV-NA-DONU التي ضغطت البريطانيين قبل شهر، وعبرت مضيق جبل طارق قبل أسبوع، اختفت أمس الأربعاء من المراقبة الأميركية قبالة سواحل فلسطين المحتلة، مضيفةً "تجري حالياً عمليات بحث عنها من قبل سفن حربية أميركية وإسرائيلية".

وبحسب الموقع، رافقت الغواصة قاطرة "البروفوسور مورو" وقضت الشهر الماضي قبالة سواحل إنجلترا.

ولفت الموقع إلى أن الغواصة من طراز KILO وتحمل 4 صواريخ مجنحة (كروز) زنة الرأس الحربي يصل إلى 500 كجم وشاركت في قصف قوات داعش عام 2015.

وفي وقتٍ لاحق، قالت وزارة الدفاع إنها لا تعلّق على التقارير الغربية حول اختفاء الغواصة "روستوف" في الابيض المتوسط.

بدوره، كشف الخبير البحري ايغور كوردين إن الغواصة "روستوف" تتسم بقدرات عالية على التخفي، وليفتش عنها "الناتو" قدر ما يستطيع.