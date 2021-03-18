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  الخميس 4 شعبان 1442

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أخبار

زاخاروفا: لقاءاتنا مع ممثلي حزب الله كان بناءة

الخميس 4 شعبان 1442
 
 
 
 
 
زاخاروفا: لقاءاتنا مع ممثلي حزب الله كان بناءة

زاخاروفا: لقاءاتنا مع ممثلي حزب الله كان بناءة

الوقت-أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال تصريح صحفي لها اليوم الخمي

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الوقت-أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال تصريح صحفي لها اليوم الخميس، أن المسؤولون في موسكو مرتاحون على العموم لنتائج الاتصالات مع ممثلي قيادة حزب الله اللبناني، والتي جرت أثناء زيارة العاصمة الروسية من قبل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية محمد رعد والوفد المرافق له".

وبحسب الاعلام الروسي قالت زاخاروفا "اننا نعوّل على أن تبادل الآراء الذي جرى مع الوفد في وزارة الخارجية ومجلسي الدوما والاتحاد للبرلمان الروسي، والتفاهم الذي توصلّنا إليه سيساعدان في تجاوز الأزمة الحكومية في لبنان، وتحقيق تقدّم في ايجاد تسوية شاملة في سوريا، وتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط عامة".

وفي هذا السياق، قالت الخارجية الروسية في وقت سابق من اليوم، إن "المحادثات التي حضرها أيضاً أعضاء في البرلمان اللبناني من حزب الله، ناقشت الوضع الحالي في لبنان وسوريا، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط ككل".

بدوره قال رئيس وفد حزب الله، النائب محمد رعد، عقب اللقاء مع لافروف أنه كان "لقاءً بين أصدقاء"، مضيفاً أن أجواء المباحثات "كانت صريحة".

وأَضاف رعد "أكّدنا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة في لبنان وفق إرادة الشعب اللبناني"، مشيراً إلى أن "الوفد شكر لافروف على دعوته للتباحث بأوضاع المنطقة".

يذكر أن وفد حزب الله وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، الأحد الماضي، بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، في زيارة استمرت لـ 3 أيام، وشملت جولة من اللقاءات في مجلسي الاتحاد والبرلمان الروسي، بالإضافة إلى لقاءات سياسية وإعلامية أخرى.

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الخارجية الروسية لبنان حزب الله سوريا الحكومة اللبنانية ماريا زاخاروفا النائب محمد رعد

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