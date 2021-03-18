إيهود أولمرت: العلاقات مع الامارات موجودة منذ أكثر من 10 سنوات

الوقت-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، خلال مؤتمر انتخابي نظمته "جيروزاليم بوست" و"معاريف" مساء اليوم الخميس، أن علاقات "إسرائيل" بدولة الإمارات "موجودة منذ أكثر من 10 سنوات، وهي بدأت في عهد أرييل شارون واستمرت خلال فترة ولايتي".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق،على أنه زار الإمارات 4 أو 5 مرات، وبعض هذه الزيارات جرى في فترة سابقة لإعلان التطبيع، مضيفاً أنه حرص على "عدم الإعلان عنها في الوقت الذي كان الأمر حساساً، رغم أن علاقتنا مع الإمارات كانت وثيقة وفي أبعاد مختلفة".

وتابع أولمرت أن "الإمارات سعيدة للغاية بهذه العلاقة مع إسرائيل، لكن في تقديري هم ليسوا متحمسين للدخول في نوع من حرب التهديدات والافتراءات ضد الإيرانيين". لافتاً إلى زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي ألغيت في الساعات الأخيرة، إلى أن الإماراتيين "يخشون من سفر نتنياهو الذي كان قريباً من مواعيد الانتخابات، وكان واضحاً أنه لم يأتِ إلى الإمارات لساعات قليلة ليعلن عن إعجابه بثقافة الإسلام".

وأَضاف: "لقد جاء للترويج لحملته الانتخابية، وكان الخوف أنه خلال زيارته هناك، وبحضور القيادة العليا للإمارات، أن تُقال بالضرورة أشياء ليست مريحة للأجواء التي يريدها قادة الإمارات في علاقاتهم مع إيران، لذلك هم لم يتحمسوا إلى هذه الزيارة".

وفيما يتعلق بمنع الأردن الطائرات الإسرائيلية من دخول الأجواء الأردنية قال رئيس الوزراء الأسبق: "لا شيء جديد تحت الشمس.. إسرائيل يديرها مجرم يهتم بنفسه وليس بإسرائيل.. يستخف بالأردن ويحتقره ويضره منذ سنوات. هو خدع وكذب على الملك في عدة قضايا بالسابق".

يذكرأن نتنياهو اضطر إلى إلغاء زيارته إلى الإمارات، يوم الخميس الماضي، بعد أن رفض الأردن إعطاء طائرته الإذن بعبور أجوائه، وذلك رداً على عرقلة السلطات الإسرائيلية زيارة مقررة لولي عهد المملكة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى المسجد الأقصى.