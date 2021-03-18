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  الخميس 4 شعبان 1442

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قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي حتى لو كانت مزاعم الحكومة الأفغانية حول الطبيعة غير السياسية للانقسامات العرقية الجديدة صحيحةً، ولکن عواقب مثل هذا الإجراء سيكون لها حتماً آثار سياسية ضارة على استقرار أفغانستان وتقسيم السلطة السياسية والديمقراطية في هذا البلد.

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أخبار

صنعاء: إذا خرجت الرياض من اليمن سيتوقف قصفها

الخميس 4 شعبان 1442
 
 
 
 
 
صنعاء: إذا خرجت الرياض من اليمن سيتوقف قصفها

صنعاء: إذا خرجت الرياض من اليمن سيتوقف قصفها

الوقت-أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس

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الوقت-أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، إن "أنصار الله توقفت عن استهداف الإمارات بعد أن أعلنت انسحابها".

ولفت الحوثي إلى أنه "بطريقة ما، وصلت رسالة من القائد السيد عبد الملك الحوثي إلى الإمارات نصحهم فيها بالتوقف، وبعدها أعلنت أبو ظبي انسحابها رسمياً وتوقف الاستهداف لها". مؤكداً أنه "إذا أعلنت السعودية انسحابها كما فعلت الإمارات من اليمن فسيتوقف قصفها".

وكان الحوثي قد شدد أمس الأربعاء على أن "لا حلّ سياسياً في البلاد قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال".

وفي تغريدةٍ على "تويتر" نشر الحوثي وثيقة تضمّنت تسع نقاطٍ لخفض التصعيد في مأرب، "قدّمت قبل فترةٍ وقد جوبهت بالرفض، مؤكّداً أن لا رغبة للتحالف السعوديّ في السلام، بل إنه يبيع الكلام لذلك لم تجرِ الموافقة على هذه الوثيقة ولا على وثيقة الحلّ الشامل".

وأعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن في وقت سابق، إرسال رؤية حركة أنصار الله لإيقاف الحرب في اليمن، إلى المبعوث الأميركي.

وقال الحوثي، "‏نحن نطلب فقط وقف العدوان ورفع الحصار، ولسنا رافضين لوقف إطلاق النار، لأننا من نقوم بالتصدي لعدوان شامل على بلدنا، واحتلال وحصار من التحالف الذي يشن الحرب ويجتاح البلد ويحاصر الشعب".

وكانت الإمارات أعلنت بعد ساعات معدودة من إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقف دعم بلاده لحملة التحالف في اليمن، إنهاء تدخلها العسكري في الأزمة اليمنية في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

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كلمات مفتاحية :

اليمن السعودية الإمارات أنصار الله الحرب على اليمن التحالف السعودي ضد اليمن محمد علي الحوثي

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