بعد اقتحام قصر المعاشيق في عدن...محاولة اغتيال لوزير يمني موالي للمجلس الانتقالي

الوقت-كشفت مصادر يمنية من منطقة الجنوب، اليوم الخميس، نجاة وزير الخدمة المدنية المحسوب على المجلس الانتقالي المدعوم إمارتياً في حكومة المناصفة بعد انفجار استهدف موكبه شرقي مدينة عدن جنوب اليمن.

وبحسب المصادر، فقد استهدف موكب عبد الناصر الوالي، بعبوة ناسفة وجراء ذلك شهد مكان التفجير انتشاراً أمنياً في مديرية خور مكسر شرقي مدينة عدن.

وفي هذا الساق، أعلن مصدر أمني في محافظة عدن أن التفجير كان مخططاً بعبوتين ناسفتين، غير أن إحداهن لم تنفجر وتم تفكيكها لاحقاً، مشيراً إلى أن العملية لم تسفر عن أي ضحايا.

وياتي هذا الانفجار بعد أيامٍ على احتشاد مئات المتظاهرين من المدنيين والعسكريين في عدن جنوب اليمن، في ساحة البنوك في كرتير، قبل التوجه إلى قصر المعاشيق مقر حكومة هادي وطالبوا برحيلها.