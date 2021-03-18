الخارجية الصينية تتوعد واشنطن: لن نتنازل ولن تنفع معنا لغة الضغوط

الوقت-عبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان، في مؤتمر صحافي له اليوم الخميس، عن "تصميم بلاده القوي على الدفاع عن مصالحها، محذراً واشنطن من أن أي ضغط قد تمارسه "غير مجد"، قبل لقاء رفيع المستوى مع الولايات المتحدة في ألاسكا.

وبحسب المسؤول الصيني، فقد أكد أن "بلاده لن تقدم أي تنازل بشأن مواضيع متعلّقة بسيادتها وأمنها ومصالحها".

وأكدت بكين الخميس أن "كل الموضوعات ستطرح على الطاولة" لكنها حذرت من أنها مصممة على الدفاع عن مصالحها.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى العمل "بشكل بناء وصادق" خلال الحوار ، معترفاً بأن الاجتماع "لن يكون كافياً لحل كل المشاكل".

ويوم أمس، اعتبرت وزارة الخارجيّة الصينيّة، أنّ العقوبات الأميركيّة الجديدة بسبب هونغ كونغ "تُعدّ تدخلاً في شؤوننا الداخليّة".

المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان، أكد أنّ بكين ستتخذ اجراءات الرد اللازمة، معتبراً أنّ هذه العقوبات "تُمثل انتهاكاً خطراً للقانون الدوليّ والأعراف الأساسيّة للعلاقات الدوليّة".

يذكر انه ستعقد المحادثات الأمريكية الصينية اليوم الخميس في مدينة أنكوريج. وسيجري وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك ساليفان مباحثات مع المسؤول الصيني الكبير يانغ جيتشي ووزير الخارجية وانغ يي. ويُعقد الاجتماع في أجواء من التوتر الشديد بين بكين وواشنطن حول قضايا عدة من هونغ كونغ إلى حقوق الإنسان والتنافس التكنولوجي والتجسس ومعاملة أقلية الأويغور في شينجيانغ والتجارة.