المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: هذه اولويتنا للعام المقبل

الوقت-شدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في حديث لوكالة "إرنا" الإيرانية اليوم الخميس، أن مكافحة فيروس كورونا المستجد، ورفع العقوبات، بأنها من أولويات الحكومة للعام الإيراني المقبل (يبدأ يوم الأحد المقبل).

وأضاف ربيعي إن "برنامج الحكومة في السياسة الخارجية، هو بناء توافق في الأشهر المتبقية، ويجب أن نتوصل إلى اتفاق عام في هذا الصدد".

وتابع المسؤول الايراني: "نحن بصدد اتخاذ مواقف تحمي كرامة ومصالح بلدنا على المدى الطويل، وبالنظر إلى نكث العهود من قبل الإدارات الأميركية المتعاقبة، فإننا نريد الحصول على ضمان، ومن بين خططنا التغلب على الحظر انطلاقاً لما نملكه من تجارب وخبرات". لافتاً إلى أنه سيتم إخلاء الآثار السلبية للعقوبات، مثل ارتفاع أسعار العملات والاختلال فيه، مؤكداً أنه في العام المقبل سنكون في وضع أفضل من حيث التوظيف فيما يتعلق بتشغيل المشاريع.

يذكر أن الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني كان قد أكد في حديث له أمام آخر جلسة لمجلس الوزراء خلال العام الإيراني الجاري، إن الظروف اليوم مهيأة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الحظر عن إيران، وقال "ننتظر الفعل من واشنطن بشأن الاتفاق النووي وليس الأقوال". وأشار روحاني إلى أن الأميركيين أعلنوا عزمهم على العودة إلى الاتفاق النووي.