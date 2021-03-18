مسؤول إيراني: إطلاق خط قطار بين إسلام آباد وطهران واسطنبول

الوقت-كشف المدير التنفيذي لشركة سكك حديد إيران سعيد رسولي، اليوم الخميس، في تصريح صحفي له اليوم الخميس، أن بلاده وباكستان وتركيا في طريقها لاتخاذ خطوة مشتركة الشهر المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الايرانية "فارس"، قال رسولي أن إطلاق خط قطار بين إسلام آباد وطهران وإسطنبول في 20 نيسان/أبريل المقبل.

وقال المسؤول الإيراني خلال كلمة له في مراسم إدخال الخدمة 289 مقطورة وقاطرة محلية الصنع في أسطول السكك الحديدية لبلاده، أن أول قطار سينطلق من إسلام آباد مروراً بإيران وصولاً إلى إسطنبول، في العشرين من الشهر المقبل.

وفي هذا السياق، كان وزير النقل التركي عادل كارا إسماعيل أوغلو، أكد في الثاني والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي، عقب الاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في إسطنبول، الاتفاق على استئناف النشاط المنظم لخط القطار.

يذكر أن الخط كان قد تم تشغليه تجريبياً في سنة 2009، في إطار مشاريع منظمة التعاون الاقتصادي، حيث تم الاعتراف به من قبل منظمة الأمم المتحدة كممر دولي يربط البلدان الثلاثة، ويستهدف خط الشحن خفض مسافة وزمن ترانزيت السلع بين إسلام آباد وإسطنبول.

والقطار قطع خلال المرحلة التجريبية مسافة 6500 كلم بين المدينتين خلال 13 يوماً، ومن ثم تم تخفيضها إلى 11.5 يوم، ويستغرق شحن البضائع من الدول الأوروبية إلى باكستان عن طريق البحر نحو 45 يوماً، فيما تبلغ الطاقة القصوى للقطار المزمع 20 عربة.