مصادر يمنية: مزيد من التقدم في مأرب والسعودية ترد بقصف الحديدة

الوقت-قالت مصادر يمنية ميداني، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة اليمنية قد سيطرت على منطقة العطيف بصرواح مأرب، وهي من الخطوط الأمامية غرباً باتجاه مدينة مأرب شمالي شرق اليمن.

وبحسب المصادر، قن الاشتباكات العنيفة أدت الى سقوط قتلى وجرحى من قوات هادي والتحالف خلال عملية سيطرة القوات المسلحة على العطيف في مواجهات الـ48 ساعة الماضية.

وأضاف أن المعارك تتجه بين الطرفين نحو منطقة إيْدَاتْ الراء الغربية بعد سيطرة القوات المسلحة اليمنية على منطقة العَطِيْف، فيما تستمر سيطرة القوات المسلحة اليمنية على منطقة الكَسّارة وحَمّة ذِياب والضفة الغربية لسد مأرب ومنطقة الزُور بصرواح غرب مأرب شمالي شرق اليمن رغم الغارات الجوية المكثفة. أضف إليها المواجهات المتواصلة بين الطرفين في أطراف منطقة المَشْجَح بمديرية صِرواح، والتي تسيطر القوات المسلحة على معظمها.

المواجهات أيضاً متواصلة بين الطرفين في جبهة جبل البَلَق الشمالي المطل على سد مأرب بصرواح مأرب.

يذكر أن طائرات التحالف السعودي كانت شنّت 12 غارة على مديرية صِرواح غربي مأرب، وغارتين على مديرية مَدْغِل الجِدْعان شمالي غرب المحافظة، و4 غارات مديرية خَبْ والشَّعْف في محافظة الجوف المجاورة شمالي شرق اليمن.

وفي الساحل الغربي أفاد مصدر عسكري يمني رصد 130 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحُدَيْدَة خلال الساعات الـ24 الماضية، والتي شملت محاولة تسلل قرب شارع الـ50 واستحداث تحصينات قتالية في حَيْس والجَبْلِية والجاح شرق وجنوب المحافظة.