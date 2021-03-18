يديعوت أحرونوت: ابن زايد "غاضب" من نتنياهو والسبب في الخبر!

الوقت-كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في مقال لها اليوم الخميس، أنه هناك "أصوات صرير أولى في العلاقات" بين الإمارات و"إسرائيل".

وبحسب المقال، فان "حاكم الإمارات محمد بن زايد غاضب من نتنياهو الذي يقوم حسب قوله باستخدام "اتفاقات أبراهام" في المعركة الانتخابية".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه "كان يُخطط في الشهر المقبل لمؤتمر في أبو ظبي بمشاركة نتنياهو ومسؤول أميركي ورؤساء الدول العربية التي استأنفت العلاقات مع إسرائيل"، موضحةً أن "الإماراتيين قرروا تعليق التحضيرات".

وفي هذا السياق، قالت أن "حاكم الإمارات محمد بن زايد غاضب على ما يفسّره على أنه سوء استغلال لاتفاق التطبيع مع "إسرائيل" في الحملة الانتخابية لنتنياهو".

وتابعت، أنه "أصدر وزير الشؤون الخارجية للإمارات ومهندس الاتفاق مع "إسرائيل"، أنور قرقاش، يوم أمس، بياناً شديداً على "تويتر" يوضح موقف حكومته، قائلاً إن "هدف اتفاقات أبراهام هو توفير بنية تحتية استراتيجية صلبة لدفع السلام مع "إسرائيل" والمنطقة. الإمارات لن تكون طرفاً في أي عملية انتخابات في إسرائيل".

يأتي ذلك بعدما ذكر رئيس الحكومة الإسرائيلي في إطلالته الانتخابية مبلغ "عشرات مليارات الدولارات" التي توشك الإمارات على استثمارها في "إسرائيل"، وزعم أنه حصل على تعهد من ابن زايد باستثمارٍ فوري بقيمة 10 مليارات دولار، بحسب الصحيفة.

يشار إلى أن إلغاء زيارة نتنياهو إلى الإمارات، هي الرابعة على التوالي، بعد أن ألغيت عدة مرات سابقاً بدعوى الإغلاق المستمر في بلاده، نتيجة تفشي فيروس كورونا، في وقت أكدت وسائل إعلام عبرية أن هذه الرحلة تأتي على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات برلمانية في "إسرائيل" للكنيست، خلال العامين الماضيين، والمقرر تنظيمها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.