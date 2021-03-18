نتنياهو: هناك أربع دول عربية ستطبع معنا قريباً!

الوقت-كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه "هناك أربع دول أخرى تريد وجاهزة للتوقيع على اتفاقيات تطبيع معنا"، لكنه رفض الإجابة إذا ما كانت السعودية من بين هذه الدول.

وتابع خلال مقابلة له مع إذاعة الجيش الإسرائيلي ممازحاً: "يمكن القول مسبقاً أن سوريا ليست إحدى هذه الدول".

وحول موضوع تأجيل أو إلغاء زيارته التي كانت مقررة الى الإمارات، قال نتنياهو أنه "لا توجد اعتبارات سياسية وراء الإلغاء". وألمح نتنياهو إلى أنه سبق أن زار الإمارات، مؤكداً " لم أقل أنني لم أزر الإمارات".

وأَضاف، "عندما قررت السفر إلى الإمارات قبل عدة أيام ليس هم من منعوا ذلك، بل حصل خلل. هذه المشكلة حُلّت، والزيارة ستحصل قريباً".

وبشأن الكلام عن أنه بعث برئيس الموساد يوسي كوهين إلى الإمارات لإقناع الإماراتيين بعدم إلغاء الزيارة، أوضح نتنياهو: "لن أقول لك لماذا أرسلت يوسي كوهين، لكن تلك مهمات أكثر أهمية، وهو يقوم بعمل رائع. بالطبع هذه أمور لا أفصل فيها لكنك ترى جزءاً صغيراً من نتائجها".

يذكر أن نتنياهو واضطر إلى إلغاء زيارة له إلى الإمارات كانت مقررة الأسبوع الماضي، بعد أن رفض الأردن إعطاء طائرته الإذن بعبور أجوائه، وذلك ردّاً على عرقلة السلطات الإسرائيلية زيارة مقررة لولي عهد المملكة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة للمشاركة في احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج.