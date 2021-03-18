خارجية كوريا الشمالية: سنتجاهل إدارة بايدن في هذه الحالة

الوقت-قالت وسائل إعلامية كورية شمالية، اليوم الخميس، أن الحكومة الكورية ستتجاهل أي محاولة من الولايات المتحدة للاتصال بها، وذلك قبل ساعات من إجراء وزيرين أميركيين بارزين مباحثات في سيول.

ونقلت الوكلة الرسمية "يونهاب الكورية الجنوبية" عن النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي تشو سون-هي قولها: "لا إتصال أو حوار بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة حتى تسحب الولايات المتحدة سياساتها العدائية" تجاه كوريا الشمالية.

وتابعت المسؤولة الكورية قائلة: "سوف نواصل تجاهل مثل هذه المحاولات من قبل الولايات المتحدة في المستقبل".

تصريحات النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي تأتي مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الى سيول في محطتهما الثانية من جولة آسيوية "لتعزيز جبهة موحدة ضد كوريا الشمالية والصين"، وفق تعبير واشنطن.

يذكر أن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد وجهت، الثلاثاء الماضي، انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تزامنت مع بدء وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين جولة آسيوية تشمل طوكيو وسيول.

وفي بيان، قدمت كيم يو جونغ "النصح إلى الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة التي تجهد عبر المحيط لنشر رائحة البارود في أرضنا".

وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: "إذا كنتم ترغبون بالنوم مطمئنين للسنوات الأربع المقبلة، الأفضل من البداية عدم خلق عمل يجعلكم تصابون بالأرق".