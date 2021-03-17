وزير الدفاع الروسي: هكذا سنرد على نشر أميركا لصواريخ جديدة في هذه البلدان

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  الأربعاء 3 شعبان 1442

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واشنطن: إنهاء الحرب في اليمن من أولويات "بايدن" الوقت- ندد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بعمليات أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" ضد تحالف العدوان السعودي، ودعا حركة "أنصار الله" للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

إعادة بناء العلاقات بين الدوحة وبغداد.. خصوم الخليج الفارسي يتنافسون على الأراضي العراقية الوقت- في خضم الأيام المليئة بالزيارات الدبلوماسية في منطقة غرب آسيا، سافر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إلى الدوحة للقاء المسؤولين القطريين. وفي الأسابيع الأخيرة، مع انحسار قضية وباء كورونا في منطقة غرب آسيا، خاصة في الدول العربية، أصبحت منظقة غرب اسيا المركز الأكثر ازدحاما في مجال الأسفار الدبلوماسية، حيث شهدنا زيارات متبادلة لكبار المسؤولين من مختلف الدول.

استكمالاً للنهج المعادي في جميع المجالات.. تسييس كرة القدم الآسيوية ضد إيران الوقت- استبعدت النوادي والمنتخب الإيراني، الذي تم رشيحه لاستضافة مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، من استضافة البطولة بقرار سياسي وبإهمال من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الحدث الأكثر إثارةً للصدمة في حرب فيتنام... الأمريكيون في قرية "مي لاي" وتلك الصورة الشهيرة! في 16 مارس 1968، ارتكب الجنود الأمريكيون في قرية فيتنامية فظائع كانت وحشيةً حتى بمعايير العصور الوسطى. المأساة التي حلت بسکان قرية "مي لاي" في ذلك اليوم، أُطلق عليها "الحدث الأكثر إثارةً للصدمة في حرب فيتنام".

أخبار

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الوقت-أعلنت حكومة صنعاء على لسان نائب وزير الخارجية حسين العزي، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء،

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هذا ما قاله قائد عسكري أميركي كبير حول ناقلات النفط الإيرانية إلى فنزويلا! الوقت-أعلن قائد القوات الجنوبية الأميركية الأدميرال كريغ فولر، في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء

هذا ما قاله أشنكازي حول التواجد الإيراني في سوريا! الوقت- قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، عقب محادثات مع وزير الخا

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الرئيس الإيراني: العام الإيراني الجديد سيكون عام الانتصار الحاسم في الحرب الاقتصادية ومكافحة كورونا الوقت- اعتبر الرئيس حسن روحاني، العام الإيراني الجديد 1400 الذي يبدأ يوم الاحد القادم، عام الانتصار الحاسم للشعب الإيراني في الحرب الاقتصادية ومكافحة كورونا، مضيفا ان العام الجديد سيشهد حركة اقتصادية ناشطة ونهضة في الانتاج.

غريفيث: الحرب في اليمن عادت بكامل قوتها الوقت- قال المبعوث الأممي الى اليمن "مارتن غريفيث" لمجلس الأمن الدولي، إن الحرب في اليمن عادت بكامل قوتها.

روسيا: الاتهامات الأمريكية بـ"التدخل" في الانتخابات "عديمة الأساس" الوقت- قالت سفارة روسيا في واشنطن، إن اتهامات الاستخبارات الأمريكية للجانب الروسي، بـ"التدخل" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عديمة الأساس.

العراق.. قتل داعشي وإحباط محاولة تسلل "إرهابيين" جنوبي بغداد الوقت- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن احباط محاولة تسلل عناصر تابعين لتنظيم داعش الارهابي جنوبي بغداد.

الحوثي: لا حل سياسي قبل وقف العدوان ورفع الحصار الوقت- شدد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، على أن "لا حل سياسيا في البلاد قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الأضرار".

خبير عراقي يحذر من استمرار القوات الامريكية في سرقة النفط والحنطة السورية الوقت- حذر الخبير الامني العراقي، امير عبد المنعم الساعدي، من استمرار القوات الامريكية بإمداد الارهابيين بواردات النفط والحنطة السورية المهربة من شرق الفرات باتجاه كردستان، لافتا الى ان امريكا وبالتعاون مع قسد تقوم بسرقة النفط السوري والحنطة وتدخل بها من حدود العراق باتجاه كردستان.

وزير الدفاع الأمريكي: الصين حدّثت جيشها أثناء انشغالنا بالشرق الأوسط الوقت- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه في حين أن الولايات المتحدة كانت منشغلة بالتركيز على قضايا الشرق الأوسط، قامت الصين بتحديث جيشها.

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أخبار

وزير الدفاع الروسي: هكذا سنرد على نشر أميركا لصواريخ جديدة في هذه البلدان

الأربعاء 3 شعبان 1442
 
 
 
 
 
وزير الدفاع الروسي: هكذا سنرد على نشر أميركا لصواريخ جديدة في هذه البلدان

وزير الدفاع الروسي: هكذا سنرد على نشر أميركا لصواريخ جديدة في هذه البلدان

الوقت-أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، إن "روسيا سترد بشكل مناسب

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الوقت-أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، إن "روسيا سترد بشكل مناسب إذا نشرت أميركا صواريخ جديدة في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية". معتبراً "أن الخطوات الأولى للإدارة الأميركية الجديدة بشأن قضايا الأمن الاستراتيجي مشجعة".

وتابع شويغو في مقابلة مع وسائل الإعلام الكازاخستانية: "تعهدنا بعدم نشر مثل هذه الأسلحة إذا لم يتم نشرها في أوروبا. أي أننا لن نفعل ذلك أيضاً، ولكن إذا تمّ نشرها، فسنرد تلقائياً بشكل مناسب".

وأضاف: "يمكن في المستقبل اتخاذ تلك الخطوات أولاً، التي لا تهم الولايات المتحدة وروسيا فحسب، بل الدول الأخرى أيضاً". ووفقا لشويغو "هناك ضرورة ماسة وحاجة ملحة" للتوصل إلى اتفاقات. لافتاً  إلى أن روسيا قد تعهدت بعدم نشر مثل هذه الأسلحة إذا لم يتم نشرها في أوروبا.

واختتم شويغو: "ولكن إذا تمّ نشرها، نحن بالطبع، سنرد بشكل مناسب. وكذلك في شرق بلدنا، بالطبع، أعني الانتشار المحتمل على أراضي اليابان وكوريا الجنوبية. وللأسف، لم نتلق بعد الإجابة على هذا السؤال".

هذا ويذكر أنه وبعد إعلان البنتاغون عزمه نشر قوات جديدة له في أوروبا وآسيا والمحيط الهادىء وتزويدها بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى وأنظمة دفاع صاروخي، المتحدثة باسم الخارجية الروسية حذرت من أن نشرها قد يؤدي إلى"جولة جديدة من سباق التسلح".

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