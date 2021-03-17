وزير الدفاع الروسي: هكذا سنرد على نشر أميركا لصواريخ جديدة في هذه البلدان

الوقت-أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، إن "روسيا سترد بشكل مناسب إذا نشرت أميركا صواريخ جديدة في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية". معتبراً "أن الخطوات الأولى للإدارة الأميركية الجديدة بشأن قضايا الأمن الاستراتيجي مشجعة".

وتابع شويغو في مقابلة مع وسائل الإعلام الكازاخستانية: "تعهدنا بعدم نشر مثل هذه الأسلحة إذا لم يتم نشرها في أوروبا. أي أننا لن نفعل ذلك أيضاً، ولكن إذا تمّ نشرها، فسنرد تلقائياً بشكل مناسب".

وأضاف: "يمكن في المستقبل اتخاذ تلك الخطوات أولاً، التي لا تهم الولايات المتحدة وروسيا فحسب، بل الدول الأخرى أيضاً". ووفقا لشويغو "هناك ضرورة ماسة وحاجة ملحة" للتوصل إلى اتفاقات. لافتاً إلى أن روسيا قد تعهدت بعدم نشر مثل هذه الأسلحة إذا لم يتم نشرها في أوروبا.

واختتم شويغو: "ولكن إذا تمّ نشرها، نحن بالطبع، سنرد بشكل مناسب. وكذلك في شرق بلدنا، بالطبع، أعني الانتشار المحتمل على أراضي اليابان وكوريا الجنوبية. وللأسف، لم نتلق بعد الإجابة على هذا السؤال".

هذا ويذكر أنه وبعد إعلان البنتاغون عزمه نشر قوات جديدة له في أوروبا وآسيا والمحيط الهادىء وتزويدها بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى وأنظمة دفاع صاروخي، المتحدثة باسم الخارجية الروسية حذرت من أن نشرها قد يؤدي إلى"جولة جديدة من سباق التسلح".