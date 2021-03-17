هذا ما قاله أشنكازي حول التواجد الإيراني في سوريا!

الوقت- قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، عقب محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل مستعدة لمحاولة حل قضية الوجود الإيراني في سوريا بالحوار مع روسيا وشركاء آخرين، لكنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس".

وأكد المسؤول الاسرائيلي على أنه "لن نسمح للإيرانيين باستخدام سوريا للعمل ضدنا، وسنفعل كل ما هو ضروري لضمان أمننا".

وزعم أشكنازي ان "إسرائيل": "ستكون مستعدة مع روسيا وكذلك مع الدول الأخرى لمحاولة حل هذه القضية الإيرانية بطريقة أخرى ونحن من حيث المبدأ سنكون سعداء بذلك". معتبراً أن "روسيا هي لاعب أساسي في الشرق الأوسط ولها دور مهم في الاستقرار الإقليمي، مشدداً "نحن نقدر موقف الرئيس الروسي فلادمير بوتين الداعم لإسرائيل".

وفي سياق الحديث، تطرق وزير الخارجية الإسرائيلي إلى قرار المحكمة الدولية في "لاهاي" فتح تحقيق في جرائم حرب ضد "إسرائيل"، واعتبر أن هذا "القرار يشوّه القانون ويلحق ضرراً في فرص استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين".

تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أتت بعدما دعا الكرملين أمس الثلاثاء الدول العربية والغرب إلى الابتعاد عن سياسة عزل سوريا واستئناف الحوار، مؤكداً أن الرئيس بشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا ويبذل جهوداً للحل وفق المسار السياسي.

يذكر ان وزير الخارجية الروسي، استقبل أمس الثلاثاء، رئيس الكتلة البرلمانية "الوفاء للمقاومة" في مجلس النواب اللبناني، محمد رعد، مع وفد مرافق له الإثنين الماضي، حيث تمّ البحث في الأوضاع بلبنان والشرق الأوسط، كما تبادلوا وجهات النظر حول قضايا التسوية الشاملة في سوريا.

وأكّد الجانب الروسي "التزامه بحق السوريين في تحديد مستقبلهم بشكل مستقل، وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

كذلك، اعتبر مسؤول العلاقات العربيّة والدوليّة في حزب الله عمار الموسوي في حديث مع الميادين أمس الثلاثاء، أنّ زيارة وفد حزب الله إلى موسكو "تشكّل نقلة نوعيّة في مستوى التشاور والتواصل مع الأصدقاء الروس"، مشدداً على أنّ "التطورات في المنطقة تستدعي مثل هذا التشاور والتلاقي مع روسيا".