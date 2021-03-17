الرئاسة الإيرانية: لا يوجد لأي نوع من التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الأميركيين

الوقت-أعلن رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، في حديث له مع التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأربعاء، أن إيران لا تجري بتاتاً أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حتى بعد مجيء بايدن إلى سدة الحكم، و"ما يشاع عن ذلك ليس صحيحاً"، مشيراً إلى وجود قنوات لنقل الرسائل الخاصة عبر سويسرا.

وبحسب الاعلام الإيراني، أضاف واعظي إن "الحكومة المقبلة هي استمرار لهذه الحكومة من حيث خدمة المواطنين"، موضحاً "نتشرف أن نسلم الحكومة الحالية الحكومة المقبلة بلا عقوبات".

وتابع المسؤول الايراني "نحن في هذه الأيام لا نتفاوض مع الأميركيين أبداً، ولم يكن هناك أي مفاوضات ثنائية مع أميركا ولن يكن هناك مفاوضات أبداً". مشدداً على أنه "ليس هناك أرضية لمفاوضات جانبية". ولفت واعظي إلى أنه "من الطبيعي أن يتم تبادل الرسائل لنكون مطلعين على آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي والعقوبات".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تعرض على إيران حوافز أحادية الجانب لإقناعها بحضور محادثات حول استئناف الجانبين الإمتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين، "لن نقدم أي مبادرات أو حوافز أحادية الجانب لحث الإيرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

هذا ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الإثنين، وجود أي محادثات بين بلاده وأميركا "سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة"، مؤكداً أن "الطريق الدبلوماسي واضح".

خطيب زاده ذكر أن "واشنطن هي من انسحب من الاتفاق النووي"، مطالباً إياها بـ"قبول الشروط الإيرانية".