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  الأربعاء 3 شعبان 1442

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واشنطن: إنهاء الحرب في اليمن من أولويات "بايدن" الوقت- ندد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بعمليات أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" ضد تحالف العدوان السعودي، ودعا حركة "أنصار الله" للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

إعادة بناء العلاقات بين الدوحة وبغداد.. خصوم الخليج الفارسي يتنافسون على الأراضي العراقية الوقت- في خضم الأيام المليئة بالزيارات الدبلوماسية في منطقة غرب آسيا، سافر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إلى الدوحة للقاء المسؤولين القطريين. وفي الأسابيع الأخيرة، مع انحسار قضية وباء كورونا في منطقة غرب آسيا، خاصة في الدول العربية، أصبحت منظقة غرب اسيا المركز الأكثر ازدحاما في مجال الأسفار الدبلوماسية، حيث شهدنا زيارات متبادلة لكبار المسؤولين من مختلف الدول.

استكمالاً للنهج المعادي في جميع المجالات.. تسييس كرة القدم الآسيوية ضد إيران الوقت- استبعدت النوادي والمنتخب الإيراني، الذي تم رشيحه لاستضافة مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، من استضافة البطولة بقرار سياسي وبإهمال من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الحدث الأكثر إثارةً للصدمة في حرب فيتنام... الأمريكيون في قرية "مي لاي" وتلك الصورة الشهيرة! في 16 مارس 1968، ارتكب الجنود الأمريكيون في قرية فيتنامية فظائع كانت وحشيةً حتى بمعايير العصور الوسطى. المأساة التي حلت بسکان قرية "مي لاي" في ذلك اليوم، أُطلق عليها "الحدث الأكثر إثارةً للصدمة في حرب فيتنام".

أخبار

الرئاسة الإيرانية: لا يوجد لأي نوع من التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الأميركيين

الرئاسة الإيرانية: لا يوجد لأي نوع من التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الأميركيين

الوقت-أعلن رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، في حديث له مع التلفزيون الرسمي الإيران

الرئيس الإيراني: العام الإيراني الجديد سيكون عام الانتصار الحاسم في الحرب الاقتصادية ومكافحة كورونا الوقت- اعتبر الرئيس حسن روحاني، العام الإيراني الجديد 1400 الذي يبدأ يوم الاحد القادم، عام الانتصار الحاسم للشعب الإيراني في الحرب الاقتصادية ومكافحة كورونا، مضيفا ان العام الجديد سيشهد حركة اقتصادية ناشطة ونهضة في الانتاج.

غريفيث: الحرب في اليمن عادت بكامل قوتها الوقت- قال المبعوث الأممي الى اليمن "مارتن غريفيث" لمجلس الأمن الدولي، إن الحرب في اليمن عادت بكامل قوتها.

روسيا: الاتهامات الأمريكية بـ"التدخل" في الانتخابات "عديمة الأساس" الوقت- قالت سفارة روسيا في واشنطن، إن اتهامات الاستخبارات الأمريكية للجانب الروسي، بـ"التدخل" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عديمة الأساس.

العراق.. قتل داعشي وإحباط محاولة تسلل "إرهابيين" جنوبي بغداد الوقت- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن احباط محاولة تسلل عناصر تابعين لتنظيم داعش الارهابي جنوبي بغداد.

الحوثي: لا حل سياسي قبل وقف العدوان ورفع الحصار الوقت- شدد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، على أن "لا حل سياسيا في البلاد قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الأضرار".

خبير عراقي يحذر من استمرار القوات الامريكية في سرقة النفط والحنطة السورية الوقت- حذر الخبير الامني العراقي، امير عبد المنعم الساعدي، من استمرار القوات الامريكية بإمداد الارهابيين بواردات النفط والحنطة السورية المهربة من شرق الفرات باتجاه كردستان، لافتا الى ان امريكا وبالتعاون مع قسد تقوم بسرقة النفط السوري والحنطة وتدخل بها من حدود العراق باتجاه كردستان.

وزير الدفاع الأمريكي: الصين حدّثت جيشها أثناء انشغالنا بالشرق الأوسط الوقت- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه في حين أن الولايات المتحدة كانت منشغلة بالتركيز على قضايا الشرق الأوسط، قامت الصين بتحديث جيشها.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف دمشق الجنوبي الوقت- تصدت الدفاعات الجوية السورية مساء اليوم الثلاثاء لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف دمشق الجنوبي.

الصحة الايرانية: الجمهورية الإسلامية ستصبح أحد أهم الدول المصنعة للقاحات كورونا الوقت-قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في مراسم بدء المرحلة التجريبية السريرية للقاح فيروس

إيران تدعم لبنان والعراق يسهل مرور المساعدات الوقت-نقلت وسائل إعلامية عراقية عن هيئة الجمارك العراقية، اليوم الثلاثاء، ان العراق سهيل مرور 10 صهاريج محملة بمادة البنزي

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أخبار

الرئاسة الإيرانية: لا يوجد لأي نوع من التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الأميركيين

الأربعاء 3 شعبان 1442
 
 
 
 
 
الرئاسة الإيرانية: لا يوجد لأي نوع من التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الأميركيين

الرئاسة الإيرانية: لا يوجد لأي نوع من التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الأميركيين

الوقت-أعلن رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، في حديث له مع التلفزيون الرسمي الإيران

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الوقت-أعلن رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، في حديث له مع التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأربعاء، أن إيران لا تجري بتاتاً أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حتى بعد مجيء بايدن إلى سدة الحكم، و"ما يشاع عن ذلك ليس صحيحاً"، مشيراً إلى وجود قنوات لنقل الرسائل الخاصة عبر سويسرا.

وبحسب الاعلام الإيراني، أضاف واعظي إن "الحكومة المقبلة هي استمرار لهذه الحكومة من حيث خدمة المواطنين"، موضحاً "نتشرف أن نسلم الحكومة الحالية الحكومة المقبلة بلا عقوبات".

وتابع المسؤول الايراني "نحن في هذه الأيام لا نتفاوض مع الأميركيين أبداً، ولم يكن هناك أي مفاوضات ثنائية مع أميركا ولن يكن هناك مفاوضات أبداً". مشدداً على أنه "ليس هناك أرضية لمفاوضات جانبية". ولفت واعظي إلى أنه "من الطبيعي أن يتم تبادل الرسائل لنكون مطلعين على آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي والعقوبات".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تعرض على إيران حوافز أحادية الجانب لإقناعها بحضور محادثات حول استئناف الجانبين الإمتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين، "لن نقدم أي مبادرات أو حوافز أحادية الجانب لحث الإيرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

هذا ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الإثنين، وجود أي محادثات بين بلاده وأميركا "سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة"، مؤكداً أن "الطريق الدبلوماسي واضح".

خطيب زاده ذكر أن "واشنطن هي من انسحب من الاتفاق النووي"، مطالباً إياها بـ"قبول الشروط الإيرانية".

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محمود واعظي الانتخابات الإيرانية إيران الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأميركية الادارة الأميركية

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