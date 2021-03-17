الحوثي: لا حل سياسي قبل وقف العدوان ورفع الحصار

الوقت- شدد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، على أن "لا حل سياسيا في البلاد قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الأضرار".

وكشف الحوثي في تغريدة له على "تويتر" عن وثيقة تضمنت نقاطا لخفض التصعيد في مأرب.

وقال: "هذه النقاط التسع بخصوص مأرب التي قدمت قبل فترة لم تقبل من أبناء الشعب اليمني".

وأضاف الحوثي: "هي لا تحمل شروط تعجيزية، ولأن لا رغبة في السلام بل يبيعون الكلام ويرفضون النقاط العملية لم يتم القبول بأي حل، لا هذه ولا وثيقة الحل الشامل".

وتابع: "لا حل سياسيا قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الأضرار".