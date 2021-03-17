خبير عراقي يحذر من استمرار القوات الامريكية في سرقة النفط والحنطة السورية

الوقت- حذر الخبير الامني العراقي، امير عبد المنعم الساعدي، من استمرار القوات الامريكية بإمداد الارهابيين بواردات النفط والحنطة السورية المهربة من شرق الفرات باتجاه كردستان، لافتا الى ان امريكا وبالتعاون مع قسد تقوم بسرقة النفط السوري والحنطة وتدخل بها من حدود العراق باتجاه كردستان.

وقال الساعدي، ان "التقارير الامنية السورية تفيد بقيام القوات الامريكية بتسيير ارتال من الشاحنات من الحدود العراقية قادمة من كردستان باتجاه الاراضي السورية بشكل شبه يومي".

واضاف ان "الارتال الامريكية في سورية تحمل النفط والحنطة من مناطق شرق الفرات والخاضعة لسيطرة قوات قسد المتحالفة مع الجانب الامريكي".

وبين ان "النفط والحنطة السورية المهربة بالأرتال الامريكية تدخل العراق لدعم الارهاب وادامة وجوده في صلاح الدين وديالى وكركوك وهي المحافظات الاقرب الى كردستان وغالبا ما تشهد سخونة بالملف الامني، وهو ما يؤكد حصولهم على الدعم المادي عن طريق الجانب الامريكي لإدامة وجوده في العراق".