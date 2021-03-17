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  الأربعاء 3 شعبان 1442

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الحوثي: لا حل سياسي قبل وقف العدوان ورفع الحصار

الوقت- شدد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، على أن "لا حل سياسيا في البلاد قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الأضرار".

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وزير الدفاع الأمريكي: الصين حدّثت جيشها أثناء انشغالنا بالشرق الأوسط الوقت- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه في حين أن الولايات المتحدة كانت منشغلة بالتركيز على قضايا الشرق الأوسط، قامت الصين بتحديث جيشها.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف دمشق الجنوبي الوقت- تصدت الدفاعات الجوية السورية مساء اليوم الثلاثاء لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف دمشق الجنوبي.

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بريطانيا ترفع تسلحها نووياً ولا أحد يسأل الوقت-نقلت وسائل إعلامية بريطانية، يوم أمس الاثنين، عن رئاسة الحكومة البريطانية

روسيا: عزل سوريا خطاء كبير الوقت-طالبت روسيا الدول العربية والغرب، اليوم الأحد خلال مؤتمر للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إلى الابتعاد عن

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أخبار

وزير الدفاع الأمريكي: الصين حدّثت جيشها أثناء انشغالنا بالشرق الأوسط

الأربعاء 3 شعبان 1442
 
 
 
 
 
وزير الدفاع الأمريكي: الصين حدّثت جيشها أثناء انشغالنا بالشرق الأوسط
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الوقت- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه في حين أن الولايات المتحدة كانت منشغلة بالتركيز على قضايا الشرق الأوسط، قامت الصين بتحديث جيشها.

وفي مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى اليابان، اعتبر أوستن أن بلاده كانت مضطرة للانشغال بالشرق الأوسط، لكن الصين تمكنت من تقلص الفجوة في القوة العسكرية، وباتت أكثر "عدوانية" في شرق آسيا.

وشدد أوستن على ضرورة الحفاظ على تنافسية عالية أمام العملاق الآسيوي "أو أي طرف آخر يريد تهديدنا أو تهديد حلفائنا".

كما أكد على مشاركة اليابان "قلقها" من السياسات والممارسات الصينية.

وتأتي زيارة لويد إلى طوكيو بعد أيام من قمة غير مسبوقة جمعت قادة الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، وهي دول سعت على مدار سنوات لتشكيل حالة تنسيق مكثف ضد الصين.

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أوستن اميركا الصين

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