وزير الدفاع الأمريكي: الصين حدّثت جيشها أثناء انشغالنا بالشرق الأوسط

الوقت- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه في حين أن الولايات المتحدة كانت منشغلة بالتركيز على قضايا الشرق الأوسط، قامت الصين بتحديث جيشها.

وفي مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى اليابان، اعتبر أوستن أن بلاده كانت مضطرة للانشغال بالشرق الأوسط، لكن الصين تمكنت من تقلص الفجوة في القوة العسكرية، وباتت أكثر "عدوانية" في شرق آسيا.

وشدد أوستن على ضرورة الحفاظ على تنافسية عالية أمام العملاق الآسيوي "أو أي طرف آخر يريد تهديدنا أو تهديد حلفائنا".

كما أكد على مشاركة اليابان "قلقها" من السياسات والممارسات الصينية.

وتأتي زيارة لويد إلى طوكيو بعد أيام من قمة غير مسبوقة جمعت قادة الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، وهي دول سعت على مدار سنوات لتشكيل حالة تنسيق مكثف ضد الصين.