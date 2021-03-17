الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف دمشق الجنوبي

الوقت- تصدت الدفاعات الجوية السورية مساء اليوم الثلاثاء لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف دمشق الجنوبي.

وذكر مصدر عسكري أنه في تمام الساعة 22،35 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري في الثامن والعشرين من الشهر الماضي لعدوان إسرائيلي جوي استهدف بعض الأهداف في محيط دمشق وأسقطت معظم صواريخ العدو.

وخلال سنوات الحرب العدوانية على سورية تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لسلسلة من اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى دعم التنظيمات الإرهابية.