موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 3 شعبان 1442

إخترنا لكم

أين تقف حركة "أنصار الله" في حرب اليمن؟

أين تقف حركة "أنصار الله" في حرب اليمن؟ الوقت- استعرض "حميد خوشيان" وضع حركة "أنصار الله" في الحرب اليمنية في مذكرة نشرت على موقع خاص بدراسات الأصداء الدقيقة المعاصرة.

واشنطن: إنهاء الحرب في اليمن من أولويات "بايدن" الوقت- ندد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بعمليات أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" ضد تحالف العدوان السعودي، ودعا حركة "أنصار الله" للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

إعادة بناء العلاقات بين الدوحة وبغداد.. خصوم الخليج الفارسي يتنافسون على الأراضي العراقية الوقت- في خضم الأيام المليئة بالزيارات الدبلوماسية في منطقة غرب آسيا، سافر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إلى الدوحة للقاء المسؤولين القطريين. وفي الأسابيع الأخيرة، مع انحسار قضية وباء كورونا في منطقة غرب آسيا، خاصة في الدول العربية، أصبحت منظقة غرب اسيا المركز الأكثر ازدحاما في مجال الأسفار الدبلوماسية، حيث شهدنا زيارات متبادلة لكبار المسؤولين من مختلف الدول.

استكمالاً للنهج المعادي في جميع المجالات.. تسييس كرة القدم الآسيوية ضد إيران الوقت- استبعدت النوادي والمنتخب الإيراني، الذي تم رشيحه لاستضافة مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، من استضافة البطولة بقرار سياسي وبإهمال من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الحدث الأكثر إثارةً للصدمة في حرب فيتنام... الأمريكيون في قرية "مي لاي" وتلك الصورة الشهيرة! في 16 مارس 1968، ارتكب الجنود الأمريكيون في قرية فيتنامية فظائع كانت وحشيةً حتى بمعايير العصور الوسطى. المأساة التي حلت بسکان قرية "مي لاي" في ذلك اليوم، أُطلق عليها "الحدث الأكثر إثارةً للصدمة في حرب فيتنام".

أخبار

الحوثي: لا حل سياسي قبل وقف العدوان ورفع الحصار

الحوثي: لا حل سياسي قبل وقف العدوان ورفع الحصار

الوقت- شدد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، على أن "لا حل سياسيا في البلاد قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الأضرار".

خبير عراقي يحذر من استمرار القوات الامريكية في سرقة النفط والحنطة السورية الوقت- حذر الخبير الامني العراقي، امير عبد المنعم الساعدي، من استمرار القوات الامريكية بإمداد الارهابيين بواردات النفط والحنطة السورية المهربة من شرق الفرات باتجاه كردستان، لافتا الى ان امريكا وبالتعاون مع قسد تقوم بسرقة النفط السوري والحنطة وتدخل بها من حدود العراق باتجاه كردستان.

وزير الدفاع الأمريكي: الصين حدّثت جيشها أثناء انشغالنا بالشرق الأوسط الوقت- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه في حين أن الولايات المتحدة كانت منشغلة بالتركيز على قضايا الشرق الأوسط، قامت الصين بتحديث جيشها.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف دمشق الجنوبي الوقت- تصدت الدفاعات الجوية السورية مساء اليوم الثلاثاء لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف دمشق الجنوبي.

الصحة الايرانية: الجمهورية الإسلامية ستصبح أحد أهم الدول المصنعة للقاحات كورونا الوقت-قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في مراسم بدء المرحلة التجريبية السريرية للقاح فيروس

إيران تدعم لبنان والعراق يسهل مرور المساعدات الوقت-نقلت وسائل إعلامية عراقية عن هيئة الجمارك العراقية، اليوم الثلاثاء، ان العراق سهيل مرور 10 صهاريج محملة بمادة البنزي

الرئيس السوري يصدر مرسومين مستعجلين فما هما؟ الوقت-نشرت وسائل إعلامية سورية، اليوم الثلاثاء، قرار رئاسياً رقم (2) لعام 2021 القاضي بصرف منحة مقد

بريطانيا ترفع تسلحها نووياً ولا أحد يسأل الوقت-نقلت وسائل إعلامية بريطانية، يوم أمس الاثنين، عن رئاسة الحكومة البريطانية

روسيا: عزل سوريا خطاء كبير الوقت-طالبت روسيا الدول العربية والغرب، اليوم الأحد خلال مؤتمر للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إلى الابتعاد عن

دعوات أمريكية تحثّ بايدن على العودة الى الاتفاق النووي الوقت-طالبت صحف أمريكية، في افتتاحياتها ليوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي جو بايدن على الشروع

مصدر إيراني رفيع: إيران ستتخذ المزيد من الإجراءات تتخطى التزامات طهران في الاتفاق النووي الوقت-نقلت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مق

اللواء باقري: إيران لديها حاليا القوة على الهجوم والقوة على الصمود والمقاومة الوقت- في رسالة تهنئة بمناسبة ميلاد الامام الحسين (ع) ويوم الحرس الثوري، كتب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري: لقد أظهر الحرس الثوري في الممارسة العملية أنه لم يعد لخوض المهام السلسة والسهلة، إنهم رجال مصممون ولدوا لقهر القمم الشامخة وأيام التاريخ الصعبة .

روسيا: 112 جنديا روسيا قتلوا خلال سنوات الازمة في سوريا الوقت- أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أندريه كراسوف، أن 112 جنديا روسيا قتلوا خلال سنوات الازمة في سوريا.

نتنياهو يلغي مؤتمرا انتخابيا في عسقلان... والسبب؟ الوقت- كان من المقرر أن يحضر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمر انتخابيا لحزب "الليكود" في عسقلان الليلة الماضية (الإثنين) - لكنه ألغى وصوله إلى المؤتمر في اللحظة الأخيرة.

قيادي في حركة فتح: الأسير البرغوثي عازم على الترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية الوقت- أكد القيادي بحركة فتح في فلسطين، حاتم عبد القادر أن عضو اللجنة المركزية للحركة الأسير مروان البرغوثي، عازم على الترشح لخوض لانتخابات الرئاسية الفلسطينية.

وسائل اعلام عبرية: شرطة الاحتلال ستعين مندوبا ثابتاً لها في الامارات الوقت- ذكرت وسائل اعلام عبرية أن شرطة الاحتلال تنوي تعيين مندوب ثابت من قبلها في دولة الإمارات.

محافظ كربلاء: نحن أمام هجمة خارجية لتهديم البنى التحتية الوقت- كشف نائب محافظ كربلاء المقدسة وسط العراق علي الميالي، عن تفاصيل مخطط خطير لتنفيذ عمليات اغتيال وعصيان في المحافظة، محذرا من أن المحافظة أمام هجمة خارجية لتهديم البنى التحتية.

قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة المحتلة الوقت- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء حملة اقتحامات واسعة في الضفة المحتلة طالت اعتقال عدد من المواطنين.

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط الوقت- نفذ سلاح الجو اليمني المسير، فجر اليوم الثلاثاء، عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في عسير.

انجاز أمني نوعي للمخابرات السورية...فما هو؟ الوقت-نقلت الوكالة السورية "سانا"، اليوم الاثنين، عن مصدر أمني سوري أن الأجهزة

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الصحراء الغربية بين أنياب الاتحاد الأوروبي ومخالب الولايات المتحدة

الجزيرة إرهاب إعلاميّ لا يتوقف.. عوامل نجاحها وفشلها؟

مصدر إيراني رفيع: إيران ستتخذ المزيد من الإجراءات تتخطى التزامات طهران في الاتفاق النووي

محافظ كربلاء: نحن أمام هجمة خارجية لتهديم البنى التحتية

قيادي في حركة فتح: الأسير البرغوثي عازم على الترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية

"أنصار الله" تدعو واشنطن إلى سحب قواتها من الأراضي اليمنية

اللواء باقري: إيران لديها حاليا القوة على الهجوم والقوة على الصمود والمقاومة

روسيا: عزل سوريا خطاء كبير

وضع أنظمة الأقمار الصناعية علی مدار الأرض... إيران ترصد کل أنحاء العالم بشکل مباشر ومتزامن

إيران تدعم لبنان والعراق يسهل مرور المساعدات

هل تكرر أنقرة تجربتها في ليبيا وناغورنو كاراباخ في جنوب اليمن؟

بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟

عقب فشل جهود عقد اجتماع بين قادة الحزبين الحاكمين..توتر يسود الأجواء السياسية في كردستان العراق

الکشف عن صاروخ إيراني خاص لتدمير السفن... الحرس الثوري يحکم السيطرة علی الخليج الفارسي ومضيق هرمز

دعوات أمريكية تحثّ بايدن على العودة الى الاتفاق النووي

خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى

أوليانوف: "الضغوط القصوى" على إيران كانت سياسة فاشلة بالكامل

دراسة بريطانية: قلة النوم قد تؤدي بك الى الموت المبكر!

ترقب حذر يطغي على المشهد السياسي المصري الاثيوبي حول سد النهضة

تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة.. هل خسرت تركيا 8 سنوات في مصر؟

السعودية: ندعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية

هكذا أشاد قائد الثوة الاسلامية بالمرأة "المجاهدة" في يومها العالمي

مستشفيات الأردن تعاني بسبب كورونا...انقطاع الأوكسيجين يودي بحياة مرضى كورونا

نتنياهو يؤجل زيارته إلى الإمارات والسبب في الخبر

معارض سعودي: الملك سلمان لا يعلم ما يجري في المملكة والأمير أحمد بديلاً لـ بن سلمان

مصادر اماراتية: نتنياهو غداً في أبو ظبي

حزب الله من موسكو: زيارتنا إلى روسيا تمثّل نقلة نوعية في علاقاتنا مع روسيا

انجاز أمني عراقي...القاء القبض على عدد من عناصر "داعش"

البابا فرنسيس: لقائي مع آية الله العظمى السيستاني لا ينسى

وزير الخارجية الايراني: من مسؤولية الحكومة ووزارة الخارجية دعم مصدري القطاع الخاص

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق

الحبس هو مصير ابنة حاكم دبي.. فماذا عن باقي الناس ؟!

ما هي تفاصيل قضيّة تسلل الفتاة الصهيونيّة إلى سورية؟

ايران: هذه هي مميزات الطائرة الإيرانية المسيرة "كمان 22"

مسؤول في الجيش الامريكي: قدرتنا الدفاعية الصاروخية تركز على كوريا الشمالية

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟

مندوب ايران لدى الأمم المتحدة: دعوتنا إلى الالتزام بالاتفاق النووي أمرٌ مثير للسخرية ويكشف عن الغطرسة

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

إعادة بناء العلاقات بين الدوحة وبغداد.. خصوم الخليج الفارسي يتنافسون على الأراضي العراقية

الأربعاء 3 شعبان 1442
 
 
 
 
 
إعادة بناء العلاقات بين الدوحة وبغداد.. خصوم الخليج الفارسي يتنافسون على الأراضي العراقية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- في خضم الأيام المليئة بالزيارات الدبلوماسية في منطقة غرب آسيا، سافر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إلى الدوحة للقاء المسؤولين القطريين. وفي الأسابيع الأخيرة، مع انحسار قضية وباء كورونا في منطقة غرب آسيا، خاصة في الدول العربية، أصبحت منظقة غرب اسيا المركز الأكثر ازدحاما في مجال الأسفار الدبلوماسية، حيث شهدنا زيارات متبادلة لكبار المسؤولين من مختلف الدول. 

إلا أنه وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية، فإن زيارة الغانمي إلى الدوحة تمت بدعوة رسمية من الحكومة القطرية للمشاركة في المعرض الدولي الثالث عشر للأمن الداخلي والدفاع المدني. ولكن من أجل إدراك أبعاد وأهداف هذه الرحلة، من الضروري تحليل ودراسة هذه الزيارة على مستويات اخرى ابعد من زيارة المعرض. حقيقة الأمر أن بغداد والدوحة تسعيان إلى تطوير وتوسيع علاقاتهما الثنائية مع أهدافهما الخاصة.

مساعي الدوحة لإيجاد موطئ قدم لها في العراق

بحسب مصادر إخبارية، التقى وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي لأول مرة مع خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني خلال زيارته لقطر لبحث العلاقات الثنائية بين قطر والعراق وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في القضايا الأمنية. حيث يحتاج البلدان، العراق وقطر، كدولتين عربيتين موجودتين في منطقة الخليج الفارسي، إلى التعاون والمشاركة على أي مستوى من العلاقات، خاصة في القضايا الأمنية. في الواقع، إن القضايا الأمنية في المنطقة تجعل هذه الدول تضع بشكل حتمي القضايا الأمنية على أجندتها المباشرة.

وفي هذا السياق، يمكن التطرق لمسألة الأمن الإقليمي من وجهة نظر قطر من جهة، ومن جهة أخرى، يجب النظر في مسألة الاهتمام بأهداف العراق الأمنية فيما يتعلق بالعراق.

بعد فرض العقوبات والحصار الاقتصادي على قطر من قبل عدة دول عربية بقيادة السعودية في عام 2017، تدخلت قطر، على عكس الماضي، بنشاط في شؤون المنطقة وعارضت سياسات الإمارات والسعودية ومصر. وفي غضون ذلك، يُشار إلى أن أبو ظبي والرياض بذلتا جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لممارسة نفوذ سياسي وأمني في العراق، حتى ان هذا النهج تطور ليصبح تدخلاً في الاحتجاجات العراقية، التي بدأت في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2019.

في الوقت الذي تسعى فيه السعودية والإمارات إلى النفوذ الأمني والسياسي في العراق، تمتلك قطر أيضا حوافز هائلة لزيادة نفوذها في بغداد لمواجهة هذه الدول والتنافس معها. في الواقع تعتزم قطر من ناحية زيادة تعاونها الأمني مع العراق، وربما حتى دعم السياسات التركية في بغداد. ومن ناحية أخرى، يبدو أن الدوحة تنوي منع نفوذ الرياض وأبو ظبي في العراق من خلال زيادة مستوى التعاون مع العراق.

لكن من ناحية أخرى يسعى العراق إلى تحقيق أهدافه الخاصة في زيادة مستوى التعاون الأمني مع الدوحة. ففي السنوات التي تلت ظهور داعش، أفادت تقارير أن العديد من الدول العربية دعمت داعش مالياً ولوجستياً. وحتى قبل ظهور داعش، في السنوات التي تلت عام 2003، أشارت تقارير أمنية إلى أن دول الخليج الفارسي دعمت عمليات القاعدة في العراق. ويريد العراق الآن تخفيف بعض مخاوفه بشأن دعم الجماعات الإرهابية في الخليج من خلال موازنة العلاقات مع دول الخليج.

التوجه الاقتصادي للسياسة الخارجية العراقية في عهد الكاظمي

أظهرت حكومة مصطفى الكاظمي في الأشهر الأخيرة أن لديها رغبة خاصة في إنقاذ اقتصاد العراق الذي مزقته الأزمة، وفي هذا الصدد، وضعت السياسة الخارجية الموجهة نحو الاقتصاد على جدول الأعمال. وفي الأشهر الأخيرة، بذل الكاظمي جهودا خاصة على المستوى الإقليمي لجذب المساعدات الخارجية والاستثمار على المستوى الإقليمي. وفي الواقع فان العراق الذي عاش خمس سنوات كابوسية نتيجة صعود وتنامي تنظيم داعش في البلاد، كان في خضم التهديدات الأمنية والضغوط الاقتصادية الشديدة في السنوات الأخيرة، لذلك، يبدو نهج الكاظمي الموجه نحو الاقتصاد منطقياً إلى حد كبير.

وبالتالي فان زيارة الغانمي للدوحة، والتي تهدف إلى المشاركة في النسخة الثالثة عشرة من معرض ميليبول قطر، والتي تركز على الأمن القومي والدفاع المدني، ترافق بالتأكيد طموحات اقتصادية. حيث دخلت الحكومة العراقية في الأشهر الأخيرة في مفاوضات مع دول مختلفة لجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة مستوى التعاون الاقتصادي، ويتجلى أحدها في زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين للسعودية في أوائل مارس. كانت قطر كدولة قوية اقتصادياً، جذابة بشكل خاص للدول الأخرى من حيث التعاون المالي والتجاري، لذلك يبدو أن الكاظمي كان لديه أيضا منظور اقتصادي خلال زيارة وزير حكومته إلى الدوحة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

المسؤولين القطريين العلاقات بين الدوحة وبغداد الأراضي العراقية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر