الصحة الايرانية: الجمهورية الإسلامية ستصبح أحد أهم الدول المصنعة للقاحات كورونا

الوقت-قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في مراسم بدء المرحلة التجريبية السريرية للقاح فيروس كورونا الإيراني " فخرا" اليوم الثلاثاء، أن الجمهورية الإسلامية ستصبح في ربيع هذا العام من أفضل وأهم الدول في مجال انتاج لقاحات كورونا بالعالم، موضحا ان اللقاح المشترك مع كوبا هو أول لقاح سيصل الى مرحلة الانتاج بكميات كبيرة، ثم لقاح بركت، ومن ثم لقاح رازي وفخرا.

وأضاف نمكي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون من أهم وأفضل مصنعي اللقاحات في العالم في الربيع المقبل، موضحا انه وبسبب مراعاة الفئات المعرضة للخطر، قمنا باستيراد اللقاح من أماكن آمنة في العالم.

وخلال القائه للكلمة، تطرق الوزير الايراني الى طريقة ادارة ازمة وباء كورونا في كل من الولايات المتحدة الاميركية والجمهورية الاسلامية في إيران، موضحا: قارنوا بين الطريقة الحكيمة من قبل قائد الثورة الاسلامية (في مواجهة فيروس كوفيد 19) والطريقة غير العقلانية للادارة الاميركية وحجم الدعم الذي اولاه سماحة القائد في هذا الشأن وما حصل في اميركا، حتى انهم لم يتمكنوا حتى الآن من ادارة هذه الأزمة والسيطرة على انتشار المرض.