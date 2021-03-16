إيران تدعم لبنان والعراق يسهل مرور المساعدات

الوقت-نقلت وسائل إعلامية عراقية عن هيئة الجمارك العراقية، اليوم الثلاثاء، ان العراق سهيل مرور 10 صهاريج محملة بمادة البنزين، آتية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كمساعدات إلى لبنان عبر مركز جمارك معبر القائم الحدودي مع سوريا يوم أمس الاثنين.

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة أيضاً في بيان لها، أنها "أرجعت شاحنتين محملتين بمادة المنظفات والكمامات إلى الجانب السوري، في المركز المذكور، كونها مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة تترافق مع أزمة سياسية وصحية، وقد انهارت الليرة اللبنانية لتسجل اليوم الثلاثاء في السوق السوداء، قرابة 14 ألف ليرة للدولار الواحد.