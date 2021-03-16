الرئيس السوري يصدر مرسومين مستعجلين فما هما؟

الوقت-نشرت وسائل إعلامية سورية، اليوم الثلاثاء، قرار رئاسياً رقم (2) لعام 2021 القاضي بصرف منحة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين، ومنحة مقدارها 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.

وبحسب معاون وزير المالية منهل هناوي في تصريح لوكالة "سانا"، فأن المرسوم الذي وقعه الرئيس السوري بشار الأسد صباح اليوم، شمل شريحة واسعة من العاملين وفقاً لما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى منه، موضحاً أنه أضاف ميزة جديدة شملت المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك، وهم الذين لم تشملهم المنحة سابقاً، أي أن المرسوم أعطى شريحة واسعة الحق بتقاضيها.

وأكدت هناوي جهوزية الوزارة اعتباراً من اليوم لصرفها وتحويل مبالغها إلى حسابات الجهات العامة بعد تلقي ثبوتيات أوامر الصرف منها.

بالتزامن، أصدر الرئيس السوري اليوم مرسوماً آخر يقضي برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة، سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه.