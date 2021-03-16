اللواء باقري: إيران لديها حاليا القوة على الهجوم والقوة على الصمود والمقاومة

الوقت- في رسالة تهنئة بمناسبة ميلاد الامام الحسين (ع) ويوم الحرس الثوري، كتب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري: لقد أظهر الحرس الثوري في الممارسة العملية أنه لم يعد لخوض المهام السلسة والسهلة، إنهم رجال مصممون ولدوا لقهر القمم الشامخة وأيام التاريخ الصعبة .

وبمناسبة الأعياد الشعبانية وميلاد الامام أبا عبدالله الحسين (ع) ويوم الحرس الثوري، قدم اللواء باقري في رسالة، التهاني إلى القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي ولكافة قادة ومدراء حرس الثورة الإسلامية.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، إن ميادين مهام حرس الثورة وإنجازات قواته، تشهد على أن قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم قوة ذات مصداقية، مؤكدا ان إيران لديها حاليا القوة على الهجوم والقوة على الصمود والمقاومة، أي بامكانها مهاجمة مراكز التهديد وقواعد العدو في اليوم الموعود بأي حجم و شدة.

وأطلق مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) علي اليوم الثالث من شهر شعبان الذي يصادف ذكرى ولادة الامام الحسين (ع) يوم حرس الثورة الاسلامية، تكريما للتضحيات التي قدمها الحرس الثوري للحفاظ علي عظمة الاسلام و الثورة الاسلامية.