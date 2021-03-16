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  الثلاثاء 2 شعبان 1442

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أخبار

روسيا: 112 جنديا روسيا قتلوا خلال سنوات الازمة في سوريا

الثلاثاء 2 شعبان 1442
 
 
 
 
 
روسيا: 112 جنديا روسيا قتلوا خلال سنوات الازمة في سوريا
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الوقت- أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أندريه كراسوف، أن 112 جنديا روسيا قتلوا خلال سنوات الازمة في سوريا.

وجاءت تصريحات النائب خلال لقاء لجنة مجلس الدوما لشؤون الصحة، قال خلالها: “بحسب البيانات العسكرية الأخيرة المقدمة من وزارة الدفاع الروسية قتل من جنودنا في سوريا منذ بدء النزاع المسلح نحو 112 جنديا" على حد قوله.

يذكر أن القوات الروسية في سوريا تنفذ، منذ 30 سبتمبر/أيلول من العام 2015، عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المختلفة بناءً على طلب من الحكومة السورية.

ومن أبرز الإنجازات الميدانية الأخيرة، التي حققتها القوات السورية بدعم من روسيا، فك الحصار عن مدينة دير الزور، الذي فرضه “داعش” منذ 3 سنوات، واستعادة مطارها، الأمر الذي وصفته وزارة الدفاع الروسية بالتقدم الذي “يتجاوز في أهميته وحجمه كل الانتصارات السابقة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة”.

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الازمة في سوريا أندريه كراسوف لجنة الدفاع في مجلس الدوما ضحايا الجيش الروسي في سوريا

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