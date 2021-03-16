نتنياهو يلغي مؤتمرا انتخابيا في عسقلان... والسبب؟

الوقت- كان من المقرر أن يحضر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمر انتخابيا لحزب "الليكود" في عسقلان الليلة الماضية (الإثنين) - لكنه ألغى وصوله إلى المؤتمر في اللحظة الأخيرة.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن أنصاره كانوا ينتظرونه في قاعة المحكمة وبعد انتظار طويل ، ظهر نتنياهو، واعتذر عن عدم تمكنه من الحضور - وادعى انه تم إلغاء الزيارة لأسباب لم يوضحها.

ويقول الوفد المرافق لنتنياهو إن "محادثة سياسية" كانت سبب الإلغاء ، لكن من المحتمل أن يكون سبب الإلغاء، الهجمات الصاروخية الفلسطينية على الأراضي المحتلة.

وكانت التقطت صور لنتنياهو خلال مؤتمر انتخابي عقده في أسدود قبل حوالي عام ونصف وقد هرب من القاعة ، بينما أطلقت الصواريخ على المدينة.