وسائل اعلام عبرية: شرطة الاحتلال ستعين مندوبا ثابتاً لها في الامارات

الوقت- ذكرت وسائل اعلام عبرية أن شرطة الاحتلال تنوي تعيين مندوب ثابت من قبلها في دولة الإمارات.

وبحسب "موقع وللا" الاخباري العبري، فإن الخطوة ستكون متبادلة، حيث أن دولة الإمارات ترغب بتعيين ملحق شرطي خاص من قبلها في "إسرائيل" قريبًا.

وأكد الموقع العبري أن مندوب شرطة الاحتلال في الامارات سيكون ضابط برتبة مقدم كما هو متبع في الممثليات الديبلوماسية في انحاء العالم، مشيرا إلى أن المندوب الإسرائيلي سيشغل المنصب على مدار أربع سنوات، وسيكون مسؤولًا عن العلاقة مع الشرطة المحلية، تنسيق بين الأطراف في حالات يتطلب منها الأمر ذلك.

وجاءت هذه الخطوة بعد توجه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير اوحانا، الى نظيره الإماراتي، وزير الداخلية ونائب رئيس الحكومة سيف بن زايد، وابلغه أن وزارته والشرطة الإسرائيلية قرروا بصورة مشتركة تعيين ممثل ثابت للشرطة في الإمارات، ورد الوزير الإماراتي على الطلب بالإيجاب.