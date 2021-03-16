محافظ كربلاء: نحن أمام هجمة خارجية لتهديم البنى التحتية

الوقت- كشف نائب محافظ كربلاء المقدسة وسط العراق علي الميالي، عن تفاصيل مخطط خطير لتنفيذ عمليات اغتيال وعصيان في المحافظة، محذرا من أن المحافظة أمام هجمة خارجية لتهديم البنى التحتية.

وقال الميالي، إن "شخصا أميركيا خطط لعصيان مدني في محافظة كربلاء المقدسة بعد اجتماعات في تركيا والإمارات"، مبينا أن "الضابط السابق صالح يوسف صايل كان يعد خطة اغتيالات مع المتهم حسين زغير".

وأضاف أن "المتهمين تواصلوا مع أشخاص في الإمارات لتنفيذ خطة العصيان والانقلاب وقد اعترف بتلقيه وعودا لتولي وزارة الدفاع بعد الانقلاب، فضلا عن انه متهم بالتخابر لكن مع ذلك قامت بغداد باطلاق سراحه بكفالة"، لافتا إلى أن "مخطط الاغتيالات تلقى دعما من المدعو علي الذي يقيم في الإمارات".

وأوضح الميالي أن "المخطط كان يقضي باستهداف القنصل الإيراني ومحافظ كربلاء ونائبه"، مشيرا إلى أن “الحكومة مطالبة بكشف ملابسات إطلاق سراح المتهم صالح يوسف صايل".