سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط

الوقت- نفذ سلاح الجو اليمني المسير، فجر اليوم الثلاثاء، عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في عسير.

وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحي سريع في بيان مقتضب أن سلاح الجو المسير استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط فجر اليوم بطائرة قاصف 2k ، مؤكدا أن الإصابة وكانت دقيقة بفضل الله.

وأشار العميد سريع إلى أن هذا الاستهداف يأتى في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على اليمن.

ويأتي هذا الاستهداف بعد 24 ساعة من عملية مماثلة نفذها سلاح الجو المسير على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2K.