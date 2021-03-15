انجاز أمني نوعي للمخابرات السورية...فما هو؟

الوقت-نقلت الوكالة السورية "سانا"، اليوم الاثنين، عن مصدر أمني سوري أن الأجهزة الأمنية السورية أحبطت عملية إرهابية كانت "تستهدف مدينة دمشق عبر أحزمة ناسفة"، حيث جرى القضاء على 3 إرهابيين وإلقاء القبض على 3 آخرين.

وبحسب المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه و"بالتعاون مع المواطنين الشرفاء في بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق، تم إحباط العملية الإرهابية تجاه مدينة دمشق، التي كان يخطط لها الإرهابيون والجماعات التكفيرية".

يذكر ان التفجيرات والاستهدافات الإرهابية تراجعت في العاصمة دمشق وريفها، في الأشهر الأخيرة، وكان من آخر هذه العمليات اغتيال مفتي دمشق وريفها الشيخ عدنان أفيوني إثر تفجير عبوة ناسفة بسيارته في بلدة قدسيا.

وبعد مرور 10 سنوات على بدء الحرب في سوريا، أكد مدير الإدارة السياسية في الجيش السوري أن وضع بلاده الأمني والعسكري تحسن، نتيجة تحرير معظم الأراضي السورية من الإرهاب وإجراء مصالحات وطنية.