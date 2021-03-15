تجدد التظاهرات في أمريكا... بعد "فلويد" العنصرية تطال الأميركيين الآسيويين

الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الاثنين، أن مئات الأشخاص تجمعوا في مدينة "سياتل" بولاية واشنطن أمس الأحد، للاحتجاج على العنف ضدّ الأميركيين الآسيويين خلال جائحة "كوفيد-19".

وبحسب وسائل إعلام محليّة، فانّ حشداً في الحيّ الصينيّ الدوليّ في "سياتل"، شارك في مسيرة تُدين الهجمات ضدّ الأميركيين الآسيويين، بمن فيهم كبار السن من أفراد المجتمع.

ونقل الاعلام الأمريكي كلمة لحاكم ولاية واشنطن السابق غاري لوك، أوّل حاكم أميركيّ آسيويّ للولاية، دعا فيها إلى "إنهاء العنف ضدّ المجتمعات الأميركيّة الآسيويّة كي لا تبقى كبش فداء". مؤكداً أنّه "لا يمكننا إلقاء اللوم على الأميركيين الآسيويين في هذا الفيروس. الكراهيّة هي الفيروس".

يذكر ان الرئيس الأميركي جو بايدن، انتقد مؤخراً ارتفاع جرائم الكراهيّة ضد الأميركيين الآسيويين خلال الوباء، قائلاً إنهم "يتعرضون للهجوم والمضايقة واللوم ويعاملون ككبش فداء".

بايدن أشار إلى أنّ الأميركيين الآسيويين "مجبرون على العيش في خوف على حياتهم، وهم فقط يسيرون في شوارع البلاد"، مضيفاً: "هذا خطأ، إنه أمر غير أميركيّ ويجب أن يتوقف".

منظمات حقوقيّة أميركيّة سجلت منذ بداية تفشي كورونا في البلاد، أكثر من 2800 حادثة كراهيّة في الولايات المتحدة.وكشف تقرير حديث صادر عن "مركز دراسة الكراهيّة والتطرف" بجامعة ولاية كاليفورنيا، أن جرائم الكراهية ضد الأميركيين الآسيويين ارتفعت بنسبة 150% في 16 مدينة خلال عام 2020.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والحزب الجمهوري، ساهموا بشكل كبير في زيادة العنصريّة ضد الأميركيين الآسيويين من خلال اطلاق مصطلحات "الفيروس الصيني" و"فيروس ووهان" على فيروس كورونا، وتحميل الصين المسؤولية الكاملة في تفشي الوباء.