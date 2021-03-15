استكمالا لـ"ثأر الشهداء".. الحشد الشعبي العراقي يواصل عملياته في ديالى

الوقت- اعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مواصلة قواتها لعمليات "ثأر الشهداء" لليوم الثاني على التوالي في محافظة ديالى.
وذكرت المديرية في بيان أن "قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقوات الملحقة بها المتمثلة بالألوية (1_ 20 _23 -24 – 4 – 28 – 110- نداء ديالى) والهندسة العسكرية للحشد بإسناد طيران الجيش واصلت عمليات ثأر الشهداء لليوم الثاني على التوالي".
واضافت المديرية أن "العملية تعد استكمالاً لعمليات "ثأر الشهداء" حيث تهدف لضرب أوكار الإرهاب وإنهاء خطر تهديد الجماعة الإرهابية على القرى والمناطق شمال شرق ديالى وفرض الأمن والاستقرار فيها".
واشار الى أن "الهندسة العسكرية للحشد الشعبي تعمل على فتح معابر من الجهة الشرقية لنهر ديالى لتحقيق التماس على قوات الجيش وتضييق الخناق على فلول داعش".