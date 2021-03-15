استكمالا لـ"ثأر الشهداء".. الحشد الشعبي العراقي يواصل عملياته في ديالى

الوقت- اعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مواصلة قواتها لعمليات "ثأر الشهداء" لليوم الثاني على التوالي في محافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان أن "قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقوات الملحقة بها المتمثلة بالألوية (1_ 20 _23 -24 – 4 – 28 – 110- نداء ديالى) والهندسة العسكرية للحشد بإسناد طيران الجيش واصلت عمليات ثأر الشهداء لليوم الثاني على التوالي".

واضافت المديرية أن "العملية تعد استكمالاً لعمليات "ثأر الشهداء" حيث تهدف لضرب أوكار الإرهاب وإنهاء خطر تهديد الجماعة الإرهابية على القرى والمناطق شمال شرق ديالى وفرض الأمن والاستقرار فيها".

واشار الى أن "الهندسة العسكرية للحشد الشعبي تعمل على فتح معابر من الجهة الشرقية لنهر ديالى لتحقيق التماس على قوات الجيش وتضييق الخناق على فلول داعش".