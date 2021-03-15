خبير عراقي: تدخلات الامارات في العراق مؤخرا تقف خلفها مخططات صهيونية

الوقت- رأى المحلل السياسي صباح الطائي، الاثنين، ان تدخلات الامارات في العراق مؤخرا تقف خلفها مخططات صهيونية تسعى لتغيير الخارطة السياسية في البلاد، وفقا لما يخطط له الكيان الصهيوني في المنطقة.

وقال الطائي ان "تساؤلات الشيخ قيس الخزعلي بشأن تدخل الامارات بملف المخابرات، ومحاولة السيطرة على هذا الجهاز، يؤكد حقيقة تسلم القوات الاميركية معلومات استخبارية حول مناطق تواجد الحشد الشعبي وتحركاته".

واضاف ان "الامارات وان تدخلت سابقا بالملف العراقي، الا انها تتدخل بالاونة الاخيرة بشكل اكبر بعد تطبيعها مع الكيان الصهيوني، الامر الذي يكشف وجود مخطط صهيوني يتم تمريره من خلال الامارات بهدف تغيير الخارطة السياسية في العراق وفقا لما يخطط له الكيان في المنطقة".

وبين الطائي، ان "كشف الحقائق وايقاف تلك التدخلات، يرتبط ببعض الاطراف السياسية التي تقف بالضد من الكيان الصهيوني ومخططاته والدول المتحالفة معه، حيث ان اجراء الانتخابات سيكون بمثابة التحدي بين القوى الوطنية وعملاء الامارات والصهاينة".