سلاح الجو المسير اليمني يستهدف مطار أبها وقاعدة الملك خالد جنوبي السعودية

الوقت- شن سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، عملية هجومية على أهداف عسكرية في العمق السعودي.

أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع في بيان مقتضب أن "سلاح الجو المسير تمكن بفضل الله من تنفيذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2K، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة.

وأشار العميد سريع إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية توازن الردع السادسة والتي استهدفت بالصواريخ الباليستية والطيران المسير في العمق السعودي .

وقال العميد يحي سريع المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية في بيان مقتضب : بعون الله تمكنت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية واسعة ب 14 طائرة مسيرة و 8 صواريخ باليستية .