موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 30 رجب 1442

إخترنا لكم

خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى

خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى الوقت_ مؤخراً كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبريّة، النقاب عمّا أسمته "صراعاً خفيّاً" بين المملكة الأردنيّة والسعودية حول الوصاية على الأماكن

العلاقات الأردنيّة الصهيونيّة تتأزم من جديد.. ما هو سر الخلاف؟ الوقت_ قراراً جديداً على خلفية الأزمة مع الأردن إثر إلغاء ولي العهد الأردنيّ (ابن الملك)، الحسين بن عبد الله، زيارته إلى المسجد الأقصى بسبب خلاف مع سلطات العدو،

الأحزاب السودانيّة تجدد رفضها للتطبيع.. هل ينهي الرفض الشعبيّ الخيانة الحكوميّة؟ الوقت- تواجه الحكومة السودانيّة ضغوطاً داخليّة شديدة منذ توقيع اتفاق الخيانة، ويخشى من انعكاس آخر التطورات على الشارع السودانيّ، بسبب رفض الطبقة المثقفة السودانيّة لأيّ علاقات مع العدو الغاصب باعتبارها "خيانة وطنيّة"، ليبقى السؤال الكبير دون إجابة، وهو هل سيدفع رئيس "مجلس السيادة الانتقاليّ السودانيّ"، عبد الفتاح برهان، ثمن خيانته التي لم يذكر الشروط الأمريكيّة- الإسرائيليّة عليها، حيث من المتوقع أن تثقل كاهل السودان وهي عبارة عن 47 شرطاً.

ترقب حذر يطغي على المشهد السياسي المصري الاثيوبي حول سد النهضة ترقب حذر يطغي على المشهد السياسي المصري الاثيوبي حول سد النهضة

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس" الوقت- بعد أن أعلن الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين في 22 فبراير/ شباط المنصرم، الأسبوع الأخير من شهر رجب (من 8 إلى 14 مارس/ آذار الجاري) "أسبوع الأقصى المبارك والقدس الشريف"، دعا اتحاد علماء المسلمين الثلاثاء المنصرم، الدول الإسلاميّة إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة لتتضمن نصرة المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، مطالباً بانطلاق مسيرات شعبيّة سلميّة لإحياء القضية الفلسطينيّة، في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين اليوم، وانجرار العديد من الدول العربيّة نحو اتفاقات التطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب للأرض العربيّة.

أخبار

إيران تكشف عن لقاح كورونا الإيراني الجديد

إيران تكشف عن لقاح كورونا الإيراني الجديد

الوقت-كشف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، خلال مراسم تدشين مستشفى متنقل يتسع لـ 12

إيرلندا: علقنا لقاح "أسترازينيكا" بسبب مضاعفاته الخطيرة الوقت-أعلنت لجنة التحصين الاستشارية الوطنية في إيرلندا، اليوم الأحد، تعليق استخدام لقاح شركة "أسترا

شريان حيوي جديد بين إيران والعراق...مشروع سكة حديد شلمجة – البصرة سيدخل الخدمة قريباً. الوقت-أعلن عضو لجنة شؤون الاعمار البرلمانية الايرانية مجتبى يوسفي، في تصريح صحفي

نتنياهو مصدوم...الكونغريس يدرس إلغاء "صفقة القرن" الوقت-طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، في رسالة إلى وزارة خارجية بلادهم اليوم الأحد، إدارة الرئيس

أفيغدور ليبرمان: يجب رمي نتنياهو والمتشددين اليهود في مستوعبات النفايات! الوقت-نقلت وسائل اعلام إسرائيلية، أليوم الأحد، عن رئيس حزب "إسرائيل" بيتنا أفيغدور ليبرمان أنه قا

"والاه": المؤسسة الأمنية توصي بوقف التوتر البحري مع إيران الوقت-كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، في تقرير له اليوم الأحد، أن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية

مصدر عسكري يمني: يد القوات المسلحة اليمنية ستطال دول العدوان والمرتزقة أينما كانوا الوقت-كشف مصدر عسكري ميداني في اليمن، اليوم الأحد، أن عمليات القوات المسلح

محمد باقر نوبخت: أعداؤنا فشلوا في إيقاف عجلة الاقتصاد وسنجتاز هذا المنعطف الصعب بنجاح الوقت- قال مساعد الرئيس الايراني ورئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت ان الاعداء فشلوا في ايقاف عجلة اقتصاد البلاد وسنجتاز هذا المنعطف الصعب بنجاح رغم تفشي كورونا.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ايران تعمل على رفع قدراتها النووية الوقت- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن ايران تعمل على رفع قدراتها من خلال تشغيل المزيد من المعدات في منشآتها النووية.

مجتهد يكشف تأثير تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل "خاشقجي" على حركة ابن سلمان الوقت- كشف حساب "مجتهد" السعودي المعارض، عن تأثير تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، على حركة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب الخليل الوقت- هاجم عدد من المستوطنين الصهاينة مساء اليوم السبت، منازل الفلسطينيين في قرية التوانة شرق يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة..

لملاحقة فلول داعش.. الحشد الشعبي يشرع بعملية أمنية واسعة شمال شرقي ديالى الوقت- شرعت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاحد، بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش شمال شرقي ديالى.

اللواء سلامي: بلغنا حافة الحرب مرارا الا ان قائد الثورة ارغم العدو على التراجع الوقت- اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي باننا بلغنا حافة الحرب مرارا الا ان قائد الثورة ارغم العدو على التراجع.

مسؤول أمريكي: كوريا الشمالية تجاهلت محاولات إدارة بايدن إطلاق اتصالات سرية معها الوقت- قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لـ"رويترز"، إن كوريا الشمالية تجاهلت محاولات إدارة جو بايدن إطلاق اتصالات سرية معها عبر قنوات منها، بعثة بيونغ يانغ في الأمم المتحدة.

"الصواريخ" فوق السعودية تلغي رحلة نتنياهو للإمارات الوقت- ألمح رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إلى أن "صواريخ" فوق السعودية حالت دون عبور طائرته أجواء المملكة إلى الإمارات بعد منع الأردن عبور مجاله الجوي.

بالأرقام... تعرض 456 امرأة وطفل إلى الاغتصاب في اليمنَ! الوقت-كشفت منظمة "انتصاف" لحقوق المرأة والطفل اليمنية، في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية ا

انفجار سيارة مفخخة في حلب الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، اليوم السبت، أن 8 أشخاص أصيبوا

مأرب في أمتارها الأخيرة...احتدام المعارك بين القوات اليمنية وقوات هادي الوقت-قالت مصادر يمنية ميدانية، اليوم السبت، أن المعارك المحتدمة بين القوات المسلحة اليمنية في حكومة صنع

انجاز أمني عراقي...القاء القبض على عدد من عناصر "داعش"

مستشفيات الأردن تعاني بسبب كورونا...انقطاع الأوكسيجين يودي بحياة مرضى كورونا الوقت-قالت وسائل إعلامية اردنية، اليوم السبت، أ، وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مجتهد يكشف تأثير تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل "خاشقجي" على حركة ابن سلمان

الیمن تدخل عالم تصنيع الصواريخ والطائرات دون طيار وتحرج الصناعات الدفاعية الأمريكية

العلاقات الأردنيّة الصهيونيّة تتأزم من جديد.. ما هو سر الخلاف؟

سوريا في قلب العرب مرة أخرى.. هل تفتح الحلول أبوابها في وجه السوريين؟

خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ايران تعمل على رفع قدراتها النووية

ثمة إمكانية لتغيير النظام الملكي في السعودية

اللواء سلامي: بلغنا حافة الحرب مرارا الا ان قائد الثورة ارغم العدو على التراجع

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب الخليل

لملاحقة فلول داعش.. الحشد الشعبي يشرع بعملية أمنية واسعة شمال شرقي ديالى

مغامرة تركية جديدة في اليمن.. إرسال 300 إرهابي إلى أطراف مأرب

مجموعة "الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة"... تحالف لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الغربي

"أنصار الله" توجه صفعة للمبعوث الامريكي إلى اليمن.. حكومة صنعاء ترفض مقترحاً أمريكياً جديداً

10 مليارات دولار هدية من الإمارات إلى نتنياهو بعد اتصال هاتفي!

إيرلندا: علقنا لقاح "أسترازينيكا" بسبب مضاعفاته الخطيرة

أنصار الله: الصواريخ البالستية اليمنية باتت تشكل كابوساً للأعداء

"نيويورك تايمز": أمريكا قلقة من إمكانيات روسيا والصين في مجال الفضاء

المشاط يفتتح معرض الشهيد القائد للصناعات ويعد بـ "مفاجآت" عسكرية يمنية

هكذا أشاد قائد الثوة الاسلامية بالمرأة "المجاهدة" في يومها العالمي

دراسة بريطانية: قلة النوم قد تؤدي بك الى الموت المبكر!

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة

خروج تظاهر أمريكية كبيرة للمطالبة بالعدالة في قضية "جورج فلويد"

الخارجية الأمريكية تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن "سمر بدوي"

الخارجية الصينية تدعو الإدارة الأمريكية للتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية

الدفاع الروسية: : الهيئة التابعة لجبهة النصرة تعد هجوماً كيميائياً مفبركاً في ادلب

اليمن.. قوات الجيش واللجان الشعبية تقترب من النصر في مأرب

روحاني: الطريقة الوحيدة للتقارب بين الشعوب هي العودة إلى المعرفة والثقافة

"إسرائيل" ستضّم أجزاء جديدة من الضفة الغربية

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟

الأحزاب السودانيّة تجدد رفضها للتطبيع.. هل ينهي الرفض الشعبيّ الخيانة الحكوميّة؟

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن!

مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب"

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

لماذا قد يصبح الاتفاق الكردي مع دمشق أكثر احتمالا من أي وقت مضى؟

رسالة المناورة البحرية لإيران وروسيا في المحيط الهندي

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟

هل حان الوقت ليدفع محمد بن سلمان ثمن أفعاله؟

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟

حكومة صنعاء..الأمم المتحدة قلقة بشأن حفنة من أعضاء القاعدة وداعش وتتجاهل مقتل آلاف اليمنيين

رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

إيران تكشف عن لقاح كورونا الإيراني الجديد

الأحد 30 رجب 1442
 
 
 
 
 
إيران تكشف عن لقاح كورونا الإيراني الجديد

إيران تكشف عن لقاح كورونا الإيراني الجديد

الوقت-كشف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، خلال مراسم تدشين مستشفى متنقل يتسع لـ 12

مواضيع ذات صلة

مستشفيات الأردن تعاني بسبب كورونا...انقطاع الأوكسيجين يودي بحياة مرضى كورونا

تخت روانجي: يجب الالغاء الفوري للحظر غير القانوني لمواجهة كورونا

أرقام صادمة...السياحة العالمية أكثر المتضررين جراء كورونا

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-كشف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، خلال مراسم تدشين مستشفى متنقل يتسع لـ 128 سريرا تابع للقوة البرية للحرس الثوري اليوم الاحد، انه سيتم يوم الثلاثاء المقبل ازاحة الستار عن اللقاح الايراني الجديد المضاد لكورونا.

وخلال المراسم، قال وزير الصحة سعيد نمكي: أشكر قائد القوة البرية للحرس الثوري وزملائه وجميع القوات المسلحة التي تعمل معنا منذ أكثر من عام لإدارة وباء كورونا.

وأضاف الوزير الايراني: لكن الملحمة العظيمة التي صنعها هؤلاء الأعزاء اليوم، وافتخر كوني جنديًا صغيرًا في المنظومة الصحية، هذه المنظومة عبارة عن مجموعة من المستشفيات والمنشآت المجهزة لرعاية مرضى الطوارئ في الحالات الميدانية والمتنقلة.

وتابع نمكي: يمكنني القول بجرأة أن المجموعة التي رأيتها اليوم هي واحدة من المجموعات العلاجية والطوارئ المتنقلة الأكثر قيمة في العالم، والتي تقوم بعمل رائع وقيِّم في دقائق محدودة للغاية، ولإنشاء هذا المجمع الذي لا ينقصه مستشفيات التخصصات الدقيقة المتقدمة، يمكن إنشاء هذا المجمع في غضون ساعات قليلة وخدمة المواطنين.

ومضى وزير الصحة قائلا: يحتوي هذا المجمع على غرف عمليات، ومختبرات مزودة بأنظمة تصوير، وهو حقًا عمل رائع أن هؤلاء الأعزاء فقط هم من تمكنوا من القيام بثماني سنوات من الدفاع المقدس بشكل جميل.

واكد نمكي على ضرورة التزام الجميع بالبرتوكولات الصحية لاحتواء الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، لافتا الى ان اداء إيران كان أفضل من الدول الاوروبية في السيطرة على انتشار فيروس كورونا الانجليزي.

وبشأن آخر مستجدات إنتاج لقاح كورونا المحلي، قال وزير الصحة: صباح يوم الثلاثاء سنزيح الستار عن لقاح إيراني جديد في منظمة سبند التابعة لوزارة الدفاع، وهناك سأوضح أي فخر سنحققه في مجال إنتاج اللقاحات في الأشهر المقبلة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ايران كورونا لقاح

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر