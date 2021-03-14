إيران تكشف عن لقاح كورونا الإيراني الجديد

الوقت-كشف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، خلال مراسم تدشين مستشفى متنقل يتسع لـ 128 سريرا تابع للقوة البرية للحرس الثوري اليوم الاحد، انه سيتم يوم الثلاثاء المقبل ازاحة الستار عن اللقاح الايراني الجديد المضاد لكورونا.

وخلال المراسم، قال وزير الصحة سعيد نمكي: أشكر قائد القوة البرية للحرس الثوري وزملائه وجميع القوات المسلحة التي تعمل معنا منذ أكثر من عام لإدارة وباء كورونا.

وأضاف الوزير الايراني: لكن الملحمة العظيمة التي صنعها هؤلاء الأعزاء اليوم، وافتخر كوني جنديًا صغيرًا في المنظومة الصحية، هذه المنظومة عبارة عن مجموعة من المستشفيات والمنشآت المجهزة لرعاية مرضى الطوارئ في الحالات الميدانية والمتنقلة.

وتابع نمكي: يمكنني القول بجرأة أن المجموعة التي رأيتها اليوم هي واحدة من المجموعات العلاجية والطوارئ المتنقلة الأكثر قيمة في العالم، والتي تقوم بعمل رائع وقيِّم في دقائق محدودة للغاية، ولإنشاء هذا المجمع الذي لا ينقصه مستشفيات التخصصات الدقيقة المتقدمة، يمكن إنشاء هذا المجمع في غضون ساعات قليلة وخدمة المواطنين.

ومضى وزير الصحة قائلا: يحتوي هذا المجمع على غرف عمليات، ومختبرات مزودة بأنظمة تصوير، وهو حقًا عمل رائع أن هؤلاء الأعزاء فقط هم من تمكنوا من القيام بثماني سنوات من الدفاع المقدس بشكل جميل.

واكد نمكي على ضرورة التزام الجميع بالبرتوكولات الصحية لاحتواء الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، لافتا الى ان اداء إيران كان أفضل من الدول الاوروبية في السيطرة على انتشار فيروس كورونا الانجليزي.

وبشأن آخر مستجدات إنتاج لقاح كورونا المحلي، قال وزير الصحة: صباح يوم الثلاثاء سنزيح الستار عن لقاح إيراني جديد في منظمة سبند التابعة لوزارة الدفاع، وهناك سأوضح أي فخر سنحققه في مجال إنتاج اللقاحات في الأشهر المقبلة.