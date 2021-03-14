إيرلندا: علقنا لقاح "أسترازينيكا" بسبب مضاعفاته الخطيرة

الوقت-أعلنت لجنة التحصين الاستشارية الوطنية في إيرلندا، اليوم الأحد، تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد، على خلفية تقارير عن تسببه في مضاعفات خطيرة.

وطالبت اللجنة بتعليق استخدام اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد بشكل مؤقت.

وفبي بيانها لفتت اللجنة إلى أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الهيئة التنظيمية المعنية بالمنتجات الصحية في إيرلندا، في ظل تقديم وكالة الأدوية النرويجية مساء أمس تقريرا عن أربع حالات جديدة لظهور جلطات خطيرة في دم أشخاص تلقوا جرعات من لقاح "أسترازينيكا".

ولفت نائب كبير المسؤولين الصحيين في إيرلندا، رونان غلين، إلى أن الإجراء يحمل طابعا احترازيا، لافتا إلى عدم اكتشاف أي صلة حتى الآن بين اللقاح والجلطات.

يذكر أن عدداً من الدول الأوروبية قد علّق استخدام لقاح "أسترازينيكا" بشكل احترازي على خلفية تقارير عن جلطات تسببت في وفيات عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

وأعربت منظمة الصحة العالمية مؤخرا عن دعمها للقاح، واصفة إياه بـ"الرائع".