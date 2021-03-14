شريان حيوي جديد بين إيران والعراق...مشروع سكة حديد شلمجة – البصرة سيدخل الخدمة قريباً.

الوقت-أعلن عضو لجنة شؤون الاعمار البرلمانية الايرانية مجتبى يوسفي، في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان انجاز مشروع الخط السككي بين شلمجه والبصرة في العراق يساهم في تسهيل تنقل 20 مليون مسافر سنويا بين إيران والعراق فضلا عن خفض التكاليف.

واشاد النائب عن أهالي اهواز /جنوب غرب/ مجتبی یوسفي، الى التوقيع على اتفاق مشروع الخط السككي بين شلمجه والبصرة في العراق، عادّا هذا الاتفاق بالانجاز الكبير على صعيد توظيف الطاقات والامكانيات في المنطقة.واشاد أيضاً بوزير الطرق وبناء المدن وكوادر الوزارة وكذلك المسؤولين العراقيين، الذين يرتبطون بوشائج وثيقة مع اشقائهم الايرانيين على الصعد الاستراتيجية والاسرية، بهذا الانجاز العظيم.

ونوه الى ان هذا الخط السككي سيتحول الى ممر جديد للصادرات ويساهم في تسهيل عمليات نقل المسافرين والسلع بين البلدين.

ولفت الى ان انجاز هذا المشروع السككي كان بمثابة رغبة قديمة حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم لانجازه اثناء زيارة وزير الطرق وبناء المدن الى العراق في الاسبوع الماضي باجتماع حضره رئيس الوزراء ووزير الطرق في هذا البلد.

ونوه الى ان طول هذا الخط السككي يبلغ 50 كيلومترا وسيبدأ وضعه حيز التنفيذ قريباً.