أفيغدور ليبرمان: يجب رمي نتنياهو والمتشددين اليهود في مستوعبات النفايات!

الوقت-نقلت وسائل اعلام إسرائيلية، أليوم الأحد، عن رئيس حزب "إسرائيل" بيتنا أفيغدور ليبرمان أنه قال "يجب القاء اليهود المتشددين دينياً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مكب النفايات".

وبحسب القناة الثانية الاسرائيلية، فان ليبرمان قال إنه يجب وضع نتنياهو واليهود المتشددين دينيًا على عربة ورميهم في مكب النفايات.

تصريحات ليبرمان رد عليها رئيس "يهدوت هتوراة موشيه غافني" قائلاً إن "يأس وكره ليبرمان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفعه إلى إطلاق مثل هذه التفوهات". داعيًا السلطات القضائية لإنفاذ القانون وللتصدي لتصريحات ليبرمان التحريضية واللاسامية.

وتابع المسؤول الاسرائيلي "نحن عاملناه منذ فترة طويلة على أنه مشوّش فكرياً، وربما يعرف مكب النفايات عن كثب ويطرح ذلك على الخطاب العام".

وفي هذا السياق، وصف وزير الإسكان يعقوب ليتسمان تصريحات ليبرمان بالتحريض الخطير المثير للشفقة. داعياً المستشار القانوني للحكومة بفحص هذه التصريحات المشينة والتي تتعارض مع القانون والإجراءات الانتخابية.

فيما دعا بعض النواب إلى تعديل القانون لمنع التحريض ليعاقب من يحرّض على اليهود المتشددين دينياً أيضاً.

ويوم أمس السبت قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، إن "هناك إشارات أن زوجة بنيامين نتنياهو تتدخل في تعيين المسؤولين الأمنيين"، وقالت "يديعوت أحرونوت" إن "هناك عقد يمنح سارة إمكانية المشاركة في الجلسات السرية".