"والاه": المؤسسة الأمنية توصي بوقف التوتر البحري مع إيران

الوقت-كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، في تقرير له اليوم الأحد، أن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية أوصوا بتهدئة الساحة البحرية مقابل إيران، بعد توترها خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب التقرير فإن محافل شاركت في مداولات تناولت الجبهة البحرية "أوصت بالامتناع عن الرد على العمليات التي تنفذها إيران، وذلك على خلفية الاتهامات بين الدوليتن بشأن الهجمات ضد سفن في الخليج والبحر المتوسط".

وتابع الموقع أن "محافل رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية قالت في مداولات مغلقة، عُقدت في الأيام الأخيرة، أنه يتعيّن تهدئة التوتر البحري بين إسرائيل وإيران". ونقل التقرير عن محافل أمنية أن رئيس الأركان أفيف كوخافي "يؤيد هذا التوجه الساعي إلى تهدئة التوتر الذي من شأنه أن يتدهور".

وفي هذا السياق، قال أحد المسؤولين الإسرائيليين إنه "في الفترة التي تبلور فيها الإدارة الأميركية الجديدة سياستها، وفي المقابل تجري مفاوضات مع طهران حول اتفاق نووي، ليس من الصائب العمل بشدة ضد إيران"، مشيراً إلى أن هذا الوقت يجب أن يكون "للتهدئة رغم أنهم عملوا في المجال المدني وهذا أمر خطير".

يذكر أن "إسرائيل" حملّت إيران مسؤولية تفجير استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عُمان، في 25 شباط/فبراير الماضي، وهو الأمر الذي نفته إيران. بالمقابل، تعرضت سفينة الحاويات الإيرانية "شهركرد"، يوم الجمعة الماضي، لهجوم بشحنة متفجّرة تسببت في نشوب حريق صغير على ظهرها. ورجّح محقق إيراني أن تكون تل أبيب هي التي نفذّت الهجوم.