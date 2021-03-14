مصدر عسكري يمني: يد القوات المسلحة اليمنية ستطال دول العدوان والمرتزقة أينما كانوا

الوقت-كشف مصدر عسكري ميداني في اليمن، اليوم الأحد، أن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة حتى تطهير كامل الأراضي.

وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن "يد القوات المسلحة اليمنية ستطال دول العدوان والمرتزقة أينما كانوا"، دعيًا "المُغرر بهم بمأرب وغيرها لاستغلال العفو العام والعودة لحضن الوطن قبل فوات الاوان"، توجه إلى قبائل مأرب "للتحرك والوقوف إلى جانب الوطن ومواجهة الغزاة والمحتلين".

كما وأكد على أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد بالتحرك لمواصلة عملياتها حتى تطهير آخر شبر من البلد".

هذا وسيطرت القوات المسلّحة اليمنية، الأسبوع الماضي، على مرتفعات حمة ذياب الاستراتيجية، في منطقة نخلا بين الأطراف الشرقية لمديريتي رغوان ومدغل شمالي غرب محافظة مأرب. كما وسيطرت القوات المسلّحة اليمنية على تباب النضود بجبهة العلم الصحراوية شمال مأرب.

يذكر أن حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة نددوا في بيان مشترك، بما سمّته "الهجوم الحوثيّ المستمرّ على مأرب والتصعيد ضدّ السُعودية".

البيان أكد التزام هذه الدول بـ"أمن السعوديّة، وأنّ الجهود الدبلوماسيّة تقدّم أفضل أملٍ لإنهاء هذه الحرب".