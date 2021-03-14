محمد باقر نوبخت: أعداؤنا فشلوا في إيقاف عجلة الاقتصاد وسنجتاز هذا المنعطف الصعب بنجاح

الوقت- قال مساعد الرئيس الايراني ورئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت ان الاعداء فشلوا في ايقاف عجلة اقتصاد البلاد وسنجتاز هذا المنعطف الصعب بنجاح رغم تفشي كورونا.

وقال محمد باقر نوبخت، في تصريحه اليوم الاحد في ملتقى قادة شرطة الطرق، إن إجمالي الانتاج المحلي للبلدان الصناعية شهد انخفاضا الا ان ايران حققت نجاحات رغم ظروف الحظر.

واضاف: إن إدارة شؤون البلاد تتم حاليا مع توفر خمسة بالمئة من عوائد النفط فقط والحكومة نجحت في منح مرتبات الموظفين وانجاز المشاريع الاعمارية في المواعيد المحددة والتي كان ينبغي انجازها مع توفر أكثر من مئة مليار دولار لكنها تحققت بعدد ضئيل كما ان عددا من هذه المشاريع يتم تدشينها حالياً.