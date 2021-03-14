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  الأحد 30 رجب 1442

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أخبار

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب الخليل

الوقت- هاجم عدد من المستوطنين الصهاينة مساء اليوم السبت، منازل الفلسطينيين في قرية التوانة شرق يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة..

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أخبار

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب الخليل

الأحد 30 رجب 1442
 
 
 
 
 
مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب الخليل
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الوقت- هاجم عدد من المستوطنين الصهاينة مساء اليوم السبت، منازل الفلسطينيين في قرية التوانة شرق يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة..

وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور، إن عددا من مستوطني "حفات ماعون" هاجموا منازل المواطنين في قرية التوانة بالحجارة، واستهدفوا منزل المواطن موسى ربعي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار، مشيرا إلى أن النشطاء وأهالي القرية العُزل تصدوا للمستوطنين وأجبروهم على الهروب.

ويتعرض سكان مسافر يطا إلى اعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين ارتفعت وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، كان آخرها إصابة مواطن وزوجته بجروح وتكسير زجاج مركبته، في وقت سابق من اليوم، وذلك أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة المسافر.

في تطور آخر، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عائلة المقدسي أحمد حجازي، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، على تفريغ منزلها تمهيدا لهدمه.

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه، إن بلدية الاحتلال أخطرت حجازي بتفريغ منزله الذي تبلغ مساحته 90 مترا مربعا في حي عين اللوزة من سلوان، تمهيدا لهدمه بحجة "عدم الترخيص. "

وأضاف، أن المنزل مقام منذ عام 2014، وحاول مالكه حجازي ترخيص وتنظيم المنزل ولكن لم يستطع بسبب العقبات وشروط البناء التي تضعها بلديه الاحتلال بعدم الترخيص للمقدسيين.

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الخليل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستوطنون صهاينة اقتحام منازل الفلسطينين

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