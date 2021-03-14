مغامرة تركية جديدة في اليمن.. إرسال 300 إرهابي إلى أطراف مأرب

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  الأحد 30 رجب 1442

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العلاقات الأردنيّة الصهيونيّة تتأزم من جديد.. ما هو سر الخلاف؟ الوقت_ قراراً جديداً على خلفية الأزمة مع الأردن إثر إلغاء ولي العهد الأردنيّ (ابن الملك)، الحسين بن عبد الله، زيارته إلى المسجد الأقصى بسبب خلاف مع سلطات العدو،

الأحزاب السودانيّة تجدد رفضها للتطبيع.. هل ينهي الرفض الشعبيّ الخيانة الحكوميّة؟ الوقت- تواجه الحكومة السودانيّة ضغوطاً داخليّة شديدة منذ توقيع اتفاق الخيانة، ويخشى من انعكاس آخر التطورات على الشارع السودانيّ، بسبب رفض الطبقة المثقفة السودانيّة لأيّ علاقات مع العدو الغاصب باعتبارها "خيانة وطنيّة"، ليبقى السؤال الكبير دون إجابة، وهو هل سيدفع رئيس "مجلس السيادة الانتقاليّ السودانيّ"، عبد الفتاح برهان، ثمن خيانته التي لم يذكر الشروط الأمريكيّة- الإسرائيليّة عليها، حيث من المتوقع أن تثقل كاهل السودان وهي عبارة عن 47 شرطاً.

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في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس" الوقت- بعد أن أعلن الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين في 22 فبراير/ شباط المنصرم، الأسبوع الأخير من شهر رجب (من 8 إلى 14 مارس/ آذار الجاري) "أسبوع الأقصى المبارك والقدس الشريف"، دعا اتحاد علماء المسلمين الثلاثاء المنصرم، الدول الإسلاميّة إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة لتتضمن نصرة المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، مطالباً بانطلاق مسيرات شعبيّة سلميّة لإحياء القضية الفلسطينيّة، في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين اليوم، وانجرار العديد من الدول العربيّة نحو اتفاقات التطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب للأرض العربيّة.

نتائج الحرب السورية بعد مرور عقد كامل الوقت- لا يختلف اثنان بأن الحرب السورية كانت ولا تزال من أسوء أنواع الحروب التي شهدتها المنطقة، خاصة بعد أن أصبحت الأرض السورية ملعباً لتصفي الحسابات بين الدول الكبرى والاقليمية...

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الوقت-كشفت منظمة "انتصاف" لحقوق المرأة والطفل اليمنية، في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية ا

انفجار سيارة مفخخة في حلب الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، اليوم السبت، أن 8 أشخاص أصيبوا

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استهداف رتل أمريكي جنوب العراق و"أهل الكهف" تتبنى الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية، اليوم السبت، أن فصيل "أهل الكهف" تبنى عملية

البيت الأبيض يعلن عن بدء اتصالات دبلوماسية غير مباشرة مع إيران عبر الأوروبيين الوقت- أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الجمعة إن الولايات المتحدة وإيران بدأتا اتصالات دبلوماسية غير مباشرة من خلال أوروبيين وآخرين ينقلون رسائل عن الكيفية التي يمكن بها استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

نائبة إيطالية تطالب الحكومة بتقديم معلومات إضافية بشأن الرحلات الأخيرة إلى السعودية والإمارات الوقت- طالبت نائبة عن حركة "خمس نجوم" الإيطالية، الحكومة بتقديم معلومات إضافية بشأن الرحلات الأخيرة التي قام بها عضو مجلس الشيوخ ماتيو رينزي إلى السعودية والإمارات.

الأردن: "افتراض" سحب الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس المحتلة "غير منطقي" الوقت- اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، أن "افتراض" سحب الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس المحتلة "غير منطقي" إذا ما تم التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية.

تخت روانجي: يجب الالغاء الفوري للحظر غير القانوني لمواجهة كورونا الوقت- اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي على الالغاء الفوري للحظر غير القانوني من اجل وصول مئات ملايين الافراد الى لقاح كورونا في مختلف انحاء العالم.

تنديداً بجرائم العدوان واستمرار الحصار على الشعب اليمني.. وقفات احتجاجية في الحديدة الوقت- شهدت محافظة الحديدة اليمنية، يوم أمس، وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، للتنديد بجرائم العدوان واستمرار الحصار على الشعب اليمني تحت شعار “على خطى الشهيد القائد سنواجه العدوان والحصار ونقارع المستكبرين”.

صنعاء: الأمريكيون أثبتوا مجدداً أنهم يقفون خلف العدوان والحصار بشكل صريح الوقت- قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إن "الأمريكيين بتقديمهم الشروط السعودية كمقترح لوقف الحرب، أثبتوا مجدداً أنهم يقفون خلف العدوان والحصار بشكل صريح".

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الخارجية الايرانية: إيران ستوقف اجراءاتها التعويضية بعد رفع الحظر من قبل أمريكا الوقت- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومثلما صرح قائد الثورة الاسلامية ستوقف اجراءاتها التعويضية بعد رفع الحظر من قبل اميركا.

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تقارير

مغامرة تركية جديدة في اليمن.. إرسال 300 إرهابي إلى أطراف مأرب

الأحد 30 رجب 1442
 
 
 
 
 
مغامرة تركية جديدة في اليمن.. إرسال 300 إرهابي إلى أطراف مأرب

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الوقت- إن المعركة على مشارف مدينة مأرب وسط اليمن تعتبر من أهم المعارك بين قوات حزب الإصلاح اليمني (فرع من جماعة الإخوان المسلمين في اليمن) وقوات منصور هادي (الرئيس المستقيل والهارب) وعناصر من تحالف العدوان السعودي، و أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" الذين يحاولون كسر الخطوط الدفاعية ودخول هذه المدينة الإستراتيجية. ومع وصول أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" إلى البوابات الغربية لمدينة مأرب، دخل حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين" على خط المواجهات وقام بطل المساعدة من أنقرة للحفاظ على مدينة مأرب كواحدة من أهم قواعده في اليمن ومواصلة حياته في البلاد. ويدرك حزب الإصلاح اليمني جيداً أنه في حال خسر مدينة مأرب سينخفض ​​نفوذه السياسي والعسكري في اليمن بشكل كبير، وسيتقلص وجوده إلى نقاط محدودة في محافظتي شبوة وتعز، وسيخرج من دائرة القرارات والسلطة في حكومة الفنادق التابعة للرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي".

وبحسب مصادر ميدانية، فإن طلب حزب الإصلاح اليمني المساعدة من تركيا أصبح أكثر جدية عندما فشلت عناصر الجماعات الإرهابية داعش والقاعدة في تغيير المعادلات الميدانية في ضواحي مأرب في الأسابيع الأخيرة ووقف تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" في هذه الجبهة. ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد بذلت الحكومة التركية، في الأيام الأخيرة، قصارى جهدها لإرسال مئات الإرهابيين في المناطق المحتلة من سوريا إلى اليمن لمنع أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" من دخول مدينة مأرب، وإنقاذ جماعة الإخوان المسلمين من الهزيمة.

وعلى صعيد متصل، كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أنه منذ بداية العدوان السعودي الإماراتي على أبناء الشعب اليمني قبل خمس سنوات ونيف، بذلت تركيا الكثير من الجهود للدخول على خطّ الأزمة من بوابة عدن، والزعم بحرصها على مصالح الشعب اليمني، لكن العديد من دول المنطقة ترى أن تركيا تعمل على تنوّع في أساليبها ومساعيها للتوغل في اليمن، تحت غطاء تقديم المساعدات الإنسانية، والسلال الغذائية للفقراء والمحتاجينوتزعم تركيا أنها تريد الدخول إلى اليمن من أجل مساعدة الشعب اليمني والوقوف إلى جانبه في محنته جراء ظروف الحرب التي يعيشها منذ أكثر من خمسة أعوام، والتي تسببت في تشريد الملايين من منازلهم وارتفاع المجاعة بشكل غير مسبوق.

ولفتت تلك التقارير إلى أنه في تطور لافت لسلسلة التدخلات التركية في المنطقة، تجاوزت مساعدات أنقرة خلال السنوات الماضية لجناح الإخوان في اليمن مرحلة التمويل المادي، إلى إرسال ضباط دخلوا بشكلٍ سري لمساعدة ميليشيات إخوانية تنتشر وتنشط في محافظات تعز ومأرب وشبوة وأجزاء من محافظة أبين، تحت الغطاء الإنساني، وبهويات بديلة تخفي هوياتهم الأصلية وأسماءهم، وتسهّل لهم الوصول دون لفت الأنظار، والهدف هو السيطرة على منطقة "باب المندب"، وإيجاد قدم لها في تلك المنطقة المهمة. ولفتت تلك التقارير الاخبارية إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا خلال الاشهر القليلة الماضية من دك حصون الإخوان المسلمين في اليمن وعدد من الجماعات الإرهابية في عدد من المحافظات ولا سيما في محافظات البيضاء ومأرب وتمكنت من طردهم من المناطق التي كانت خاضعة تحت سيطرتهم وتحريرها.

وقبل عدة أيام كشفت العديد من وسائل الاعلام الغربية والعربية أن أنقرة تحاول اللعب بورقة جديدة يبدو أنها تسعى بها إلى صب الزيت على نار الحرب المتأججة أصلا في اليمن، وإنقاذ جبهة الإخوان والعناصر الإرهابية، من خسائر تكبدتها في محاور القتال مع أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، وذلك عبر نقل الإرهابيين الذين يقاتلون معها في سوريا ،يرى مراقبون أنه لم يعد سرا تزايد حجم الدعم التركي لحزب التجمع اليمني للإصلاح في اليمن، إذ زادت أنقرة من وتيرة تهريب الأسلحة والأموال إلى الإخوان في الفترة الأخيرة. كما كثفت من إرسال عناصر الاستخبارات التركية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الإصلاح، وتدريب مئات من عناصر الجماعة داخل أراضيها، وسط تزايد حجم الخطاب الإعلامي الداعم للجماعة من خلال القنوات الإخوانية التي تبث من إسطنبول.

ولفتت تلك المعلومات إلى أن العدد الدقيق للإرهابيين الذين سيتم إرسالهم إلى اليمن من المناطق المحتلة شمال غرب سوريا لوقف تقدم المقاتلين اليمنيين غير معروف حاليًا، لكن يُقال إنه سيتم نقل مئات الإرهابيين من محافظة إدلب إلى اليمن. وبحسب مصادر ميدانية، فقد سافر عدد من مسؤولي المخابرات التركية، في الأيام الأخيرة، إلى مناطق محافظة إدلب المحتلة في سوريا، واجتمعوا بقادة الجماعات الإرهابية المعروفة باسم الجيش الحر وجبهة النصرة. وطلب مسئولو الحكومة التركية خلال تلك المحادثات من قادة الجماعات الإرهابية إرسال عدد من القوات لمساعدة الإخوان المسلمين في اليمن وأكدت بأنها سوف تدفع رواتبهم كاملة. وتتواصل المشاورات والمحادثات الأخيرة بين الحكومة التركية وقادة حزب الإصلاح اليمني والجماعات الإرهابية، فيما أعلنت أنقرة أنها ستدفع 1500 دولار شهريًا لكل عنصر إرهابي يتم نقله إلى مأرب ، و 400 دولار أخرى لتغطية نفقات أخرى.

وبحسب آخر المعلومات والأخبار التي تم الحصول عليها، فقد تم تنظيم مجموعة من 300 إرهابي في المناطق المحتلة من سوريا حتى الآن، وستقوم الحكومة التركية بنقلهم إلى ساحات القتال على أطراف مدينة مأرب خلال الأيام المقبلة. إن الحكومة التركية، التي أبدت رغبتها في التواجد على الأراضي اليمنية من خلال تغيير علاقاتها مع النظام السعودي في الأشهر الأخيرة، تعتزم الآن حماية مدينة مأرب وإنقاذ حزب الإصلاح من خلال نقل الإرهابيين إلى هذه المدنية اليمنية لمواجهة أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية ومنعهم من دخول محافظة مأرب. وفي الختام يمكن القول إن تبعات تورط تركيا في ملف اليمن كبيرة جداً في حد ذاتها، وهذا سيؤدي إلى مواجهة أكثر خطورة بين محور الإخوان في المنطقة والمحور السعودي الإماراتي المصري، وهذا سيزيد من حساسية مصر والسعودية والإمارات فيما يتعلق بتحركات تركيا، التي يشار إليها باسم التحركات التي تهدف إلى تقويض الأمن العربي. وفي هذا السياق، سيكون لتدخل تركيا الأكثر جدية في الأزمة اليمنية مع قطر، تأثير كبير بلا شك على علاقات قطر مع الدول المحاصرة، إضافة إلى التأثير وتعقيد معادلات القضايا الأخرى، بما في ذلك الملف الليبي.

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كلمات مفتاحية :

أنقرة حزب الاصلاح اليمني دعم الارهابيين مساعدات الاراضي اليمنية مأرب أنصار الله

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