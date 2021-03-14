خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى

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  الأحد 30 رجب 1442

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العلاقات الأردنيّة الصهيونيّة تتأزم من جديد.. ما هو سر الخلاف؟

العلاقات الأردنيّة الصهيونيّة تتأزم من جديد.. ما هو سر الخلاف؟ الوقت_ قراراً جديداً على خلفية الأزمة مع الأردن إثر إلغاء ولي العهد الأردنيّ (ابن الملك)، الحسين بن عبد الله، زيارته إلى المسجد الأقصى بسبب خلاف مع سلطات العدو،

الأحزاب السودانيّة تجدد رفضها للتطبيع.. هل ينهي الرفض الشعبيّ الخيانة الحكوميّة؟ الوقت- تواجه الحكومة السودانيّة ضغوطاً داخليّة شديدة منذ توقيع اتفاق الخيانة، ويخشى من انعكاس آخر التطورات على الشارع السودانيّ، بسبب رفض الطبقة المثقفة السودانيّة لأيّ علاقات مع العدو الغاصب باعتبارها "خيانة وطنيّة"، ليبقى السؤال الكبير دون إجابة، وهو هل سيدفع رئيس "مجلس السيادة الانتقاليّ السودانيّ"، عبد الفتاح برهان، ثمن خيانته التي لم يذكر الشروط الأمريكيّة- الإسرائيليّة عليها، حيث من المتوقع أن تثقل كاهل السودان وهي عبارة عن 47 شرطاً.

ترقب حذر يطغي على المشهد السياسي المصري الاثيوبي حول سد النهضة ترقب حذر يطغي على المشهد السياسي المصري الاثيوبي حول سد النهضة

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس" الوقت- بعد أن أعلن الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين في 22 فبراير/ شباط المنصرم، الأسبوع الأخير من شهر رجب (من 8 إلى 14 مارس/ آذار الجاري) "أسبوع الأقصى المبارك والقدس الشريف"، دعا اتحاد علماء المسلمين الثلاثاء المنصرم، الدول الإسلاميّة إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة لتتضمن نصرة المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، مطالباً بانطلاق مسيرات شعبيّة سلميّة لإحياء القضية الفلسطينيّة، في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين اليوم، وانجرار العديد من الدول العربيّة نحو اتفاقات التطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب للأرض العربيّة.

نتائج الحرب السورية بعد مرور عقد كامل الوقت- لا يختلف اثنان بأن الحرب السورية كانت ولا تزال من أسوء أنواع الحروب التي شهدتها المنطقة، خاصة بعد أن أصبحت الأرض السورية ملعباً لتصفي الحسابات بين الدول الكبرى والاقليمية...

أخبار

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب الخليل

الوقت- هاجم عدد من المستوطنين الصهاينة مساء اليوم السبت، منازل الفلسطينيين في قرية التوانة شرق يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة..

لملاحقة فلول داعش.. الحشد الشعبي يشرع بعملية أمنية واسعة شمال شرقي ديالى الوقت- شرعت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاحد، بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش شمال شرقي ديالى.

اللواء سلامي: بلغنا حافة الحرب مرارا الا ان قائد الثورة ارغم العدو على التراجع الوقت- اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي باننا بلغنا حافة الحرب مرارا الا ان قائد الثورة ارغم العدو على التراجع.

مسؤول أمريكي: كوريا الشمالية تجاهلت محاولات إدارة بايدن إطلاق اتصالات سرية معها الوقت- قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لـ"رويترز"، إن كوريا الشمالية تجاهلت محاولات إدارة جو بايدن إطلاق اتصالات سرية معها عبر قنوات منها، بعثة بيونغ يانغ في الأمم المتحدة.

"الصواريخ" فوق السعودية تلغي رحلة نتنياهو للإمارات الوقت- ألمح رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إلى أن "صواريخ" فوق السعودية حالت دون عبور طائرته أجواء المملكة إلى الإمارات بعد منع الأردن عبور مجاله الجوي.

بالأرقام... تعرض 456 امرأة وطفل إلى الاغتصاب في اليمنَ! الوقت-كشفت منظمة "انتصاف" لحقوق المرأة والطفل اليمنية، في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية ا

انفجار سيارة مفخخة في حلب الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، اليوم السبت، أن 8 أشخاص أصيبوا

مأرب في أمتارها الأخيرة...احتدام المعارك بين القوات اليمنية وقوات هادي الوقت-قالت مصادر يمنية ميدانية، اليوم السبت، أن المعارك المحتدمة بين القوات المسلحة اليمنية في حكومة صنع

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مستشفيات الأردن تعاني بسبب كورونا...انقطاع الأوكسيجين يودي بحياة مرضى كورونا الوقت-قالت وسائل إعلامية اردنية، اليوم السبت، أ، وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات

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استهداف رتل أمريكي جنوب العراق و"أهل الكهف" تتبنى الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية، اليوم السبت، أن فصيل "أهل الكهف" تبنى عملية

البيت الأبيض يعلن عن بدء اتصالات دبلوماسية غير مباشرة مع إيران عبر الأوروبيين الوقت- أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الجمعة إن الولايات المتحدة وإيران بدأتا اتصالات دبلوماسية غير مباشرة من خلال أوروبيين وآخرين ينقلون رسائل عن الكيفية التي يمكن بها استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

نائبة إيطالية تطالب الحكومة بتقديم معلومات إضافية بشأن الرحلات الأخيرة إلى السعودية والإمارات الوقت- طالبت نائبة عن حركة "خمس نجوم" الإيطالية، الحكومة بتقديم معلومات إضافية بشأن الرحلات الأخيرة التي قام بها عضو مجلس الشيوخ ماتيو رينزي إلى السعودية والإمارات.

الأردن: "افتراض" سحب الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس المحتلة "غير منطقي" الوقت- اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، أن "افتراض" سحب الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس المحتلة "غير منطقي" إذا ما تم التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية.

تخت روانجي: يجب الالغاء الفوري للحظر غير القانوني لمواجهة كورونا الوقت- اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي على الالغاء الفوري للحظر غير القانوني من اجل وصول مئات ملايين الافراد الى لقاح كورونا في مختلف انحاء العالم.

تنديداً بجرائم العدوان واستمرار الحصار على الشعب اليمني.. وقفات احتجاجية في الحديدة الوقت- شهدت محافظة الحديدة اليمنية، يوم أمس، وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، للتنديد بجرائم العدوان واستمرار الحصار على الشعب اليمني تحت شعار “على خطى الشهيد القائد سنواجه العدوان والحصار ونقارع المستكبرين”.

صنعاء: الأمريكيون أثبتوا مجدداً أنهم يقفون خلف العدوان والحصار بشكل صريح الوقت- قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إن "الأمريكيين بتقديمهم الشروط السعودية كمقترح لوقف الحرب، أثبتوا مجدداً أنهم يقفون خلف العدوان والحصار بشكل صريح".

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الخارجية الايرانية: إيران ستوقف اجراءاتها التعويضية بعد رفع الحظر من قبل أمريكا الوقت- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومثلما صرح قائد الثورة الاسلامية ستوقف اجراءاتها التعويضية بعد رفع الحظر من قبل اميركا.

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مقالات

خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى

الأحد 30 رجب 1442
 
 
 
 
 
خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى

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الوقت- في ظل المحاولات الإسرائيليّة لتقليص صلاحيات المملكة الأردنيّة على الأوقاف الإسلاميّة في القدس وعلى المسجد الأقصى الذي يتعرض منذ مدة طويلة لهجمة شرسة من الاستهداف الممنهج، منذ فترة طويلة يمارس الاحتلال الغاشم ضغوطاً شديدة على وزارة الأوقاف والأردن من أجل إحداث تغييرات جذريّة في مجلس الأوقاف الإسلاميّة، لتحقيق مبتغى العدو في أن تنوب السعوديّة عن الأردن في تلك المسألة، ومؤخراً كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبريّة، النقاب عمّا أسمته "صراعاً خفيّاً" بين المملكة الأردنيّة والسعودية حول الوصاية على الأماكن الإسلاميّة بمدينة القدس والمسجد الأقصى الذي يشهد بشكل متواصل اقتحاماً لحرمته من قبل الجماعات المتطرفة اليهوديّة، التي تسعى لأن يكون لها موطئ قدم داخل المسجد المبارك، بغطاء سياسيّ وقانونيّ من قوات الاحتلال الغاصب.

"الكيان يجد نفسه يراوح بغير إرادته، بين الصراع الأردنيّ - السعودي”، بحسب صحيفة “إسرائيل اليوم” المحسوبة على رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، أنّ ولفتت إلى أن ابن الملك الأردنيّ ولي العهد، الحسين بن عبد الله، كان يوشك أنْ يدخل بوابات الأقصى الأربعاء المنصرم، كي يؤكِّد أمام العالم المكانة الرسمية التاريخيّة لبلاده، كوصيٍّ حاليٍّ على المقدسات الإسلاميّة بالقدس.

وفي هذا الخصوص، أوضحت المصادر أنّه في اللحظة الأخيرة، ألغيت الزيارة بذريعة وجود جدل حول ترتيبات أمنيّة متعلقة بالحراسة، مشدّدة على أنّ التحرك الأردنيّ كان ضروريّاً ومستعجلاً، بسبب مفاوضات يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع رئيس الوزراء الصهيونيّ بنيامين نتنياهو حول هذا الموضوع، وكانت دائرة الأوقاف الإسلاميّة الفلسطينيّة، قبل أشهر، أكدت أنّ "الاحتلال الصهيونيّ يسعى لأن تنوب السعودية عن الأردن فيما يتعلق بالأوقاف الإسلاميّة، في محاولة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى تلتقي مع مصالح الطرفين"، ما يطرح علامات استفهام معروفة الإجابة حول الهدف الصهيونيّ في زج الذراع السعوديّة في مسألة الأوقاف الإسلاميّة، بعد فضائح التطبيع مع الكيان التي هزت الشارع العربيّ ولم تحرك ذرة كرامة في ضمائر المُطبعين الذين ضحوا بقضيّة العرب والمسلمين.

 وعلى هذا الأساس، تسعى السعودية لأنْ يكون لها موطئ قدم في المسجد الأقصى، كقوة إسلاميّة عظمى تسيطر على مكة والمدينة، حيث تحاول إقامة وضع جديد في القدس، وهي مستعدة للاستثمار بمبالغ طائلة لتحقيق ذلك، إلى جانب تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيونيّ بشكل علنيّ، ولا غرابة في أن يستميت العدو في وضع السعوديّة على خط المقدسات، لأنّه يعلم أنّ من ضحى بكامل القضيّة لن يأبه بما سيحِل بمقدسات فلسطين ورجال دينها، وإنّ ما حدث مع خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلاميّة العليا في مدينة القدس، الشيخ عكرمة صبري، وما يحدث يومياً مع الحراس وموظفي الأوقاف والمرابطين من إقصاء وإزعاجات بالجملة، ما هو إلا "مزاح" إن صح التعبير، مقارنة بما سيحصل في حال زج الكيان بأيدي الاستسلام السعوديّة في هذه القضية الحساسة.

والبُعد الآخر لمحاولات استهداف النفوذ الأردنيّ على المسجد الأقصى يتمثل في الضغط الاقتصاديّ الممنهج على عمّان التي تعاني من أوضاع اقتصاديّة مترديّة، بالتزامن مع عروض السعوديّة بمساعدة المملكة الأردنيّة اقتصاديّاً، من بوابة فرض الحضور السعوديّ على إدارة الأقصى وذلك بتعيين أذيال السعودية في مجلس الأوقاف، وتؤكّد الصحيفة العبريّة أنّ السعودية تُطالِب بإدارة فعلية للمسجد الأقصى بدلاً من الأردن أوْ إلى جانبه، لأنّ ذلك سيجلب لها مكانة دينيّة قويّة، عن طريق السيطرة على الأماكن المقدسة الإسلامية الثلاثة.

وتشير المعطيات إلى أنّ الأردن يرفض كل المحاولات والضغوط الممارسة عليه، بعد رفض المملكة الأردنيّة لتدخلات سعوديّة سابقة في شؤون المسجد الأقصى من بوابة المساهمة المالية في ترميم مسجد الصخرة المشرفة وقبته، وتعتبر الصحيفة العبريّة أنّ الأردن من جهته غاضب من مجرد طرح الفكرة، لأن السلالة الهاشميّة خسرت أما السعوديين منصب حامي الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة المنورة، بعد الحرب العالمية الأولى، وفق تعبيرها.

وضمن الإجراءات الصهيونيّة المتطاولة على حقوق الشعب الفلسطينيّ داخل أرضه، بيّنت الصحيفة أنّ نتنياهو ورجاله يشاركون في محادثات مع السعودية، حول إمكانية إدراجها كصاحب مكانة دينيّة في القدس، وقد بدا هذا واضحاً في الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ إعداد خطة "صفقة القرن" الأمريكيّة الرامية لتصفية القضية الفلسطينيّة، واصفةً تل أبيب بأنّها “شرطي مرور” في القدس.

 ومن المُستبعد أن ترضخ المملكة الأردنيّة لأيّ محاولات تنتقص من وصايتها على المسجد الأقصى وكافة المقدسات في القدس، باعتبارها وصاية تحظى بشرعيّة من قبل الفلسطينيين ممثلة بقياداتهم السياسية، وإنّ المحاولات السابقة للانتقاص من هذه السيادة الحصرية للأردن من خلال مساعي أفراد تشكيل وفد مقدسيّ إسلاميّ - مسيحيّ للتوجه إلى السعوديّة قبل بضعة أعوام ومبايعة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جاءت في سياق السعيّ السعوديّ للإشراف ولو جزئياً على شؤون الأقصى، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل وتم إحباطها في ذلك الوقت، بحسب مُحللين.

ووفق الصحيفة العبريّة، فإنّ المسجد الأقصى لا يُعد بالنسبة للأردن رمزاً تاريخياً فقط، بل ضماناً لاستقرار الحكم في البلاد، مشيرة إلى أنّ تل أبيب تجد نفسها قدماً بالأردن وقدماً بالسعودية، وتراوح في هذا الصراع بينهما، لكنّ الأردن ما يزال الشريك المفضل للكيان الصهيونيّ بالقدس، في ظل مؤامرات وخطط سلطات الاحتلال للسيطرة على كامل المنطقة الشرقيّة من المسجد الأقصى حيث يقع مصلى باب الرحمة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الرياض عقد مباحثات حساسة وسريّة للغاية، مع طاقمٍ صغيرٍ من دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين رفيعي المُستوى من الولايات المتحدة والكيان المجرم للوصول إلى مبتغاها، حدد العدو أعمار المسموح لهم بالصلاة داخل المسجد ومواقيت دخولهم للصلاة، كما انتزع برنامج الحماية والحراسة من وحدات الحراسة التابعة لدائرة الأوقاف الإسلاميّة ووضعها بمتناول قيادة شرطته التي أنشأت مقرات لها في منشآت داخل ساحات الأقصى بكل وقاحة واستبداد، وأُنشأ لهذا الغرض شبكة مراقبة متطورة على كل أسطح البنايات المطلة على المسجد.

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السعودية الأردن الأقصى

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