بالأرقام... تعرض 456 امرأة وطفل إلى الاغتصاب في اليمنَ!

الوقت-كشفت منظمة "انتصاف" لحقوق المرأة والطفل اليمنية، في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية اليمنية بصنعاء اليوم السبت، أرقام الانتهاكات المرتكبة من قوات التحالف السعودي بحق المرأة اليمنية، مؤكدةً "تعرض 456 امرأة وطفل إلى الاغتصاب في حين تعرضت 423 امرأة للاختطاف".

وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن "منطقة الساحل الغربي، الواقعة تحت سيطرة القوات المدعومة إماراتياً شهدت 685 جريمة منها 132 جريمة اغتصاب للنساء".

وفي السياق، ناشدت المنظمة جميع منظمات المجتمع المدني، العاملة في المجال الحقوقي والإعلامي ومراكز الرصد والتوثيق، بـ"تكثيف جهودها حيال مايرتكب من جرائم، في المناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي والتحالف السعودي وفصائلهم المسلحة، التي تغيب فيها السلطات الحقيقية للدولة عن تطبيق القانون".

ودعت المنظمة الحقوقية، المنظمات الدولية بـ"تكثيف جهودها في توثيق الجرائم المرتكبة بالمحافظات الجنوبية، بحق النساء من قتل واغتصاب واختطاف وكشفها للرأي العام الدولي، تمهيدا ً لتقديم مرتكبيها للعدالة". مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل على وقف الحرب على اليمن، وتطبيق المقاصد الأساسية التي قامت عليها المنظمة.