انفجار سيارة مفخخة في حلب

الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، اليوم السبت، أن 8 أشخاص أصيبوا من جراء انفجار سيارة في ريف محافظة حلب شمال غرب سوريا.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" شريط فيديو يظهر حريقاً اندلع في السيارة قبل انفجارها. ونقلت الوكالة عن بعض المواطنين أن السيارة كانت محملة بمواد متفجرة، فيما تحدثت مواقع عن انفجار صهريج للمحروقات أمام محطة وقود في المنطقة.

في غضون ذلك، بدأت وحدات الجيش السوري عملية نزع فتيل وإزالة مخلفات الألغام والمتفجرات في الأراضي الواقعة بين مناطق الرحجان ووادي العذيب بريف السلمية، وذلك قبيل ذكرى بدء الحرب على سوريا في 15 آذار/مارس الحالي.

وعملت قوات الجيش السوري على الكشف عن الألغام وتفجيرها لتفكيك العبوات الناسفة، وقد أصيب طفلان إثر انفجار لغم في السلمية شرق محافظة حماة، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا".