انجاز أمني عراقي...القاء القبض على عدد من عناصر "داعش"

الوقت-كشف المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية يحيى رسول، في مؤتمر صحفي له اليوم السبت، أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على إرهابي مُتخف بين المواطنين في حيّ الخضراء بالعاصمة بغداد.

وأضاف المسؤول العراقي: "كما تمكنوا من إلقاء القبض على إرهابي آخر في قضاء عنة غربي محافظة الأنبار". لافتاً إلى أنه وفي ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين، أحكم "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب قبضتهم على هدفين من عصابات داعش الإرهابية".

في سياق آخر، أفاد مراسل بأن الطائرات الحربية التركية أغارت على سلسلة جبال بمحافظة دهوك شمال البلاد، حيث استهدفت فيها مواقع يُعتقد أنها لعناصر حزب العمال الكردستاني.

الى ذلك تبنى فصيل "أهل الكهف" عملية استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأميركي في العراق. وفي بيان له نشر اليوم، قال الفصيل أنه "تبنى عملية استهداف رتل للاحتلال الأميركي صباح اليوم (السبت) بالعبوات الناسفة، في محافظة القادسية العزيزة".