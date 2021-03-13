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  السبت 29 رجب 1442

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الأحزاب السودانيّة تجدد رفضها للتطبيع.. هل ينهي الرفض الشعبيّ الخيانة الحكوميّة؟ الوقت- تواجه الحكومة السودانيّة ضغوطاً داخليّة شديدة منذ توقيع اتفاق الخيانة، ويخشى من انعكاس آخر التطورات على الشارع السودانيّ، بسبب رفض الطبقة المثقفة السودانيّة لأيّ علاقات مع العدو الغاصب باعتبارها "خيانة وطنيّة"، ليبقى السؤال الكبير دون إجابة، وهو هل سيدفع رئيس "مجلس السيادة الانتقاليّ السودانيّ"، عبد الفتاح برهان، ثمن خيانته التي لم يذكر الشروط الأمريكيّة- الإسرائيليّة عليها، حيث من المتوقع أن تثقل كاهل السودان وهي عبارة عن 47 شرطاً.

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أخبار

مستشفيات الأردن تعاني بسبب كورونا...انقطاع الأوكسيجين يودي بحياة مرضى كورونا

السبت 29 رجب 1442
 
 
 
 
 
مستشفيات الأردن تعاني بسبب كورونا...انقطاع الأوكسيجين يودي بحياة مرضى كورونا

مستشفيات الأردن تعاني بسبب كورونا...انقطاع الأوكسيجين يودي بحياة مرضى كورونا

الوقت-قالت وسائل إعلامية اردنية، اليوم السبت، أ، وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات

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الوقت-قالت وسائل إعلامية اردنية، اليوم السبت، أ، وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، قدّم استقالته لرئيس الوزراء على خلفية حادثة انقطاع الاوكسجين لمدة ساعة في مستشفى السلط جراء انتهاء المخزون، أدّت الى 7 وفيات من مرضى كورونا، مشيراً إلى أنه يتحمّل مسؤولية ما جرى.

وفي مؤتمر صحفي له اليوم، قال وزير الصحة الأردني أن "حدث انقطاع للأوكسجين لمدة ساعة عن أقسام العناية الحثيثة في المستشفى، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات منها وضع أوكسجين بديل، ولكن نتيجة هذا الخلل حدثت ست وفيات، والتحقيق ما زال جارياً". مؤكداً على أن الموت لا يوجد له مبرر وسيتم محاسبة المقصرين، مشيراً إلى وجود لجنة من النيابة العامة ستتولى التحقيق في هذا الموضوع للوقوف على أسباب هذه الوفيات.

كذلك لفت إلى أن التحقيق سيكون فنياً وصحياً حول ما حدث في المستشفى.

هذا ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة أرقاماً قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات والقيود.

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