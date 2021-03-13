مستشفيات الأردن تعاني بسبب كورونا...انقطاع الأوكسيجين يودي بحياة مرضى كورونا

الوقت-قالت وسائل إعلامية اردنية، اليوم السبت، أ، وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، قدّم استقالته لرئيس الوزراء على خلفية حادثة انقطاع الاوكسجين لمدة ساعة في مستشفى السلط جراء انتهاء المخزون، أدّت الى 7 وفيات من مرضى كورونا، مشيراً إلى أنه يتحمّل مسؤولية ما جرى.

وفي مؤتمر صحفي له اليوم، قال وزير الصحة الأردني أن "حدث انقطاع للأوكسجين لمدة ساعة عن أقسام العناية الحثيثة في المستشفى، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات منها وضع أوكسجين بديل، ولكن نتيجة هذا الخلل حدثت ست وفيات، والتحقيق ما زال جارياً". مؤكداً على أن الموت لا يوجد له مبرر وسيتم محاسبة المقصرين، مشيراً إلى وجود لجنة من النيابة العامة ستتولى التحقيق في هذا الموضوع للوقوف على أسباب هذه الوفيات.

كذلك لفت إلى أن التحقيق سيكون فنياً وصحياً حول ما حدث في المستشفى.

هذا ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة أرقاماً قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات والقيود.